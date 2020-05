Finansministeren har influenza, og han er dermed ikke smittet med coronavirus.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er ikke smittet med coronavirus. Han er blevet testet, men testen er negativ.

Det skriver han på Facebook.

- Min coronatest var heldigvis negativ, så jeg og min familie er meget lettet. Jeg vil gerne igen takke for alle de søde og betænksomme beskeder, jeg har fået dagen igennem.

- Jeg har dog stadig feber og er ramt af god gammeldags influenza, men jeg håber snart at være på på benene og tilbage på jobbet igen, skriver finansministeren.

Onsdag kom det frem, at Nicolai Wammen havde symptomer, der kunne være coronarelaterede. Derfor måtte han indstille sit arbejde og aflyse alt, han havde i kalenderen, af frygt for, at han var smittet.

Nicolai Wammen skulle både have været i Folketingssalen onsdag, og han skulle også have deltaget i TV2's talkshow "Lippert" onsdag aften.

Hans læge henviste ham på grund af symptomerne til en test.

Det skete kort tid efter, at han i selskab med en række andre partier havde præsenteret en aftale om en kommunal udligningsreform.

Symptomerne viste sig på et kritisk tidspunkt, hvor regeringen står for at skulle i gang med fase to af genåbningen af landet. Den forventes at starte fra den 11. maj.

Finansministeren spiller desuden en central rolle under coronakrisen. Til flere af de store pressemøder omkring eksempelvis regeringens hjælpepakker, har han været frontmand.

Ud over at have en af de tungeste ministerposter sidder han med i regeringens tre magtfulde udvalg, koordinationsudvalget, økonomiudvalget og sikkerhedsudvalget.

/ritzau/