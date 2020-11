Regeringens egne regnedrenge i Finansministeriet er ikke i tvivl: De fattigste danskere er, siden Mette Frederiksen indtog i Statsministeriet i sommeren 2019, blevet endnu fattigere af regeringens politik.

Faktisk er de 10 procent fattigste danskere den gruppe, der har oplevet den største tilbagegang i deres indkomst som følge af regeringens politik.

Det fremgår af et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketingets finansudvalg.

I regeringens såkaldte forståelsespapir med støttepartierne står det ellers soleklart, at uligheden skal bekæmpes og ikke stige under Mette Frederiksen.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos. Foto: Pressefoto Vis mere Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos. Foto: Pressefoto

»Alle indkomstgrupper bliver fattigere af regeringens økonomiske politik,« siger cheføkonom i den liberale tænketank Cepos Mads Lundby Hansen, som har lagt tallene i Finansministeriets svar sammen.

De 10 procent fattigste danskere får helt præcis reduceret deres disponible indkomst med 1,7 procent som direkte konsekvens af regeringens økonomisk politik, mens de 10 procent rigeste får barberet 0,71 procent af deres indkomst.

Mads Lundby Hansen kalder det ‘bemærkelsesværdigt’, at det er dem med de laveste indkomster, der får den største nedgang i levestandarden som følge af regeringens politik.

Svaret fra regeringens embedsmænd i Finansministeriet viser, at det hovedsageligt er de højere tobaksafgifter, som regeringen vedtog med opbakning fra sine støttepartier i sin første finanslov, der er skyld i faldet i de fattigste danskeres disponible indkomst.

De forhøjede tobaksafgifter rammer de fattigste danskere hårdest. Foto: Claus Fisker Vis mere De forhøjede tobaksafgifter rammer de fattigste danskere hårdest. Foto: Claus Fisker

Tobaksafgifterne alene forklarer nemlig hele 1,49 procent af de1,7 procent, som deres indkomst er faldet.

Det skyldes, at dyrere cigaretter fylder mere i husholdningsbudgettet for en fattig førtidspensionist end for en rig direktør.

Men også nye erhvervsskatter som den særlige selskabsskat på banker rammer ifølge Finansministeriet de fattigste danskere.

Bankskatten sænker i sig selv deres indkomst med 0,17 procent. Ikke fordi, de selv skal betale mere i skat, men fordi bankerne sender regningen videre til kunderne.

Sådan rammer regeringens økonomiske politik danskerne Effekt af S-regeringens økonomiske politik på den disponible indkomst fordelt på såkaldte indkomstdeciler; målt som ændring i procent af disponibel indkomst. Befolkningen er inddelt i såkaldte deciler: 1. decil er de 10 procent fattigste danskere, mens 10. decil er de 10 procent rigeste danskere. 1. decil: -1,70 2. decil: -1,15 3. decil: -1,08 4. decil: -0,98 5. decil: -0,89 6. decil: -0,81 7. decil: -0,75 8. decil; -0,70 9. decil: -0,64 10 decil: -0,71 Kilde: Finansministeriet og Cepos

»Svaret viser at erhvervsskattestigninger betales af hr. og fru Danmark,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

SF er meget utilfredse med, at uligheden ikke er blevet bekæmpet, men tværtimod steget, siden regeringen satte sin underskrift på forståelsespapiret.

»Det er først og fremmest regeringens ansvar, at vi overholder de aftaler, vi har indgået i forståelsespapiret. Vi har en klokkeklar aftale om, at uligheden ikke skal stige, men at der skal ske det modsatte i denne regeringsperiode,« siger finansordsfører Lisbeth Bech-Nielsen til Berlingske.

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, hæfter sig ved, at eksempelvis stigende skatter på høje aktieafkast er blevet brugt til at udbygge velfærden.

»For de fattigste familier i Danmark har det en langt større betydning, at vi har et velfungerende velfærdssamfund,« siger han til Berlingske.