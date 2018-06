Regeringen ser ud til at må give sig i forhold til sit oprindelige udspil, men kan måske få alle partier med.

København. Lidt overraskende er alle partier til stede i Finansministeriet til de afsluttende forhandlinger om en ny energiaftale.

Dermed ser det ud til, at det er et bredt flertal, der skal være med til at sætte retningen for den grønne omstilling frem mod 2030.

- Jeg håber, vi bliver enige i dag om en ambitiøs, grøn energipolitik. Jeg håber også, at vi kan samle alle Folketingets partier bag en ambitiøs aftale, siger finansminister Kristian Jensen (V) på vej ad døren ind til forhandlingerne.

Forventningen er, at der vil falde en aftale på plads omkring middagstid, men det kan rykke sig.

Regeringen kom med sit udspil i april og ser ud til at måtte give sig på en række områder.

Der bliver tilsyneladende tre havvindmølleparker i stedet for én, som regeringen spillede ud med.

Elafgiften ser heller ikke ud til at blive sænket i samme omfang, som regeringen lagde op til.

- Selvfølgelig må man kunne bøje sig mod de andre, når man forhandler, så man kan få alle Folketingets partier til at synes, at det er en god aftale, siger finansministeren.

/ritzau/