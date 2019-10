Støttepartier kritiserer regeringens finanslov. Den er ikke grøn nok, siger de. Wammen ser det som en start.

Onsdag tog regeringen de første skridt til at vise, hvordan den vil finansiere klimaindsatsen, da finansminister Nicolai Wammen (S) lagde regeringens finanslovsudspil for 2020 frem.

Regeringen vil i finansloven give en ekstra milliard kroner til klimaforskning, imens der er 600 millioner kroner ekstra til grønne prioriteringer i udviklingsbistanden.

I alt er der grønne initiativer for 2,1 milliard kroner i udspillet.

Det har dog allerede vakt kritik hos regeringens støttepartier - SF, Radikale og Enhedslisten - der ikke mener, at det er ambitiøst nok.

Her er tre skarpe spørgsmål til finansminister Nicolai Wammen under tirsdagens pressemøde, hvor han fremlagde udspillet:

Spørgsmål: Der er allerede nu massiv kritik af, at der stort set ikke er nye penge til klimaindsatsen i den her finanslov. Hvorfor ikke også vise ambitionerne med finansloven?

- Tilsammen er der nye initiativer på det grønne område for 2,1 milliard kroner. Hertil kommer, at vi har en forhandlingsreserve på 2,1 milliard kroner. Her håber jeg meget, at vi også kan få de andre partier med til, at vi også skal bruge en del af den på grønne indsatser.

- Og så handler den grønne indsats ikke alene om at give flere penge. Det handler også om, hvordan vi som borgere agerer. Det er også en af grundene til, vi gerne vil have en højere afgift på plastikposer og plastikemballage.

- Jeg tror, rigtig mange danskere oplever, at der bliver svinet alt for meget. Det ligger ude i naturen. Vi ser, hvordan dyr får det i maven, og vi ser, hvordan vores smukke land desværre har alt for meget plastik, der ligger rundt omkring, siger Nicolai Wammen.

Spørgsmål: Der er vel stort set ingen nye penge på den her finanslov til det grønne område. Skal man i stedet som grøn vælger sætte sin lid til, at Morten Østergaard (R), Pernille Skipper (Ø) eller Pia Olsen Dyhr (SF) bærer det her frem i forhandlingsreserven med 2,1 milliard kroner?

- Er man en grøn vælger eller i det hele taget et menneske, der synes, det grønne er vigtigt, håber jeg, man vil se, at vi har fået en regering, der har sat den mest ambitiøse målsætning på den grønne dagsorden nogensinde.

- Man kan jo vende tallene op og ned på alle de måder, man har lyst til, men ved dagens slutning er det 2,1 milliard kroner, vi giver i en grøn satsning her.

- Det er mit håb, at noget af forhandlingspuljen også bruges på det grønne. Og så er det en endnu stærkere indsats, end det regeringen her har lagt op til, siger Wammen.

Spørgsmål: Er der ikke meget lidt, der reducerer CO2 allerede næste år i det her udspil? Og er det ikke et problem, når I har sat en målsætning op om reduktion på 70 procent i 2030?

- Vi synes, det her er nogle gode første skridt på vejen. Vi er også optaget af, at nogle af virkemidlerne til at nå målsætningen endnu ikke er opfundet.

- En af de vigtigste opgaver er at sørge for, at vi får afsat penge til den forskning, der kan give os den viden, der åbner for de nye muligheder. Og det er præcis det, vi gør med den her finanslov.

- Man vil se, at klimaministeren laver forhandlinger med Folketingets partier om en klimalov, og til næste år skal man lave en klimahandlingsplan, hvor man vil se en række konkrete initiativer med finansiering.

- Så det er, synes jeg, en samlet set utrolig fornuftig prioritering, hvor vi samtidig siger: "Løser det her det hele? Nej, men vi er kommet godt i gang", siger Wammen.

/ritzau/