2,1 milliarder kroner er der afsat i regeringens udspil til en finanslov for at komme støttepartier i møde.

Når regeringen skal forhandle den kommende finanslov på plads med de tre støttepartier, SF, Enhedslisten og De Radikale, er der afsat en milliardpulje til at komme dem i møde.

Regeringen afsætter således 2,1 milliarder kroner til en pulje, der skal få forhandlingerne til at gå glide lettere.

Det fremgår ifølge Ritzaus oplysninger af regeringens udspil til finansloven for 2020.

Pengene er øremærket velfærd som for eksempel minimumsnormeringer, det grønne, uddannelse og kultur.

Det er områder, som alle tre partier har udnævnt som noget af det vigtigste for dem.

Sidste år afsatte den borgerlige regering en forhandlingsreserve på 1,35 milliarder kroner for at komme Dansk Folkeparti i møde under forhandlingerne.

I år er der tre støttepartier, og puljen er således en smule større.

