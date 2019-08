Klimaet var afgørende i valgkampen, og statsminister Mette Frederiksen varsler de første tiltag i finansloven.

På Socialdemokratiets sommergruppemøde siger klimaminister Dan Jørgensen, at regeringen stadig ikke ved, hvordan man konkret skal nå det lovede mål om at nedbringe Danmarks CO2-udslip med 70 procent.

Både klimaministeren og statsminister Mette Frederiksen understreger dog, at målet står fast, og at den kommende finanslov vil vise de første konkrete tiltag for at nå målet.

- Folketingsvalget var det første, hvor miljø og klima var afgørende for vælgerne. Det lægger et velkomment pres på os politikere. For det betyder, at vi skal handle, og vi skal levere resultater.

- Vi har lovet det, videnskaben siger, er nødvendigt, uden at vide lige nu, hvordan det skal nås. Derfor siger vi, at selv om det bliver svært, og selv om vi ikke ved hvordan, så forpligter vi os til det, siger Dan Jørgensen.

Han oplyser, at de første forhandlinger om en klimalov begynder i næste uge.

- De mål, vi har sat, kan vi kun nå, hvis vi går til det på en helt ny måde. Derfor har vi nedsat et regeringsudvalg for klima.

- Udvalget vil have flere opgaver. Den første er at koordinere politikken bedre. Den anden er at screene lovforslag fra andre ministerier, og den sidste er at holde os selv til ilden og følge op på vores politik, siger Dan Jørgensen.

Hvornår det vil fremgå, hvad regeringens første tiltag bliver, siger statsminister Mette Frederiksen:

- Det kommer vi for alvor til at vise med forslaget til næste års finanslov.

