Det offentlige forbrug ventes nu at stige 1,1 procent i 2018. Det er en anelse mere end hidtil skønnet.

København. Finansloven for 2018 betyder, at det offentlige forbrug stiger en anelse mere, end regeringen havde regnet med i december, da den offentliggjorde publikationen Økonomisk Redegørelse.

Den indeholder en prognose for dansk økonomi.

Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V) i et svar til Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted.

- Aftale om finansloven for 2018 giver isoleret set anledning til en opjustering af skønnet for det offentlige forbrug på cirka 0,75 milliarder kroner i 2018, skriver finansministeren.

Dermed skønnes det offentlige forbrug at stige 1,1 procent i 2018. I Økonomisk Redegørelse lød skønnet på 1,0 procent.

Stigningen i det offentlige forbrug var et centralt stridspunkt op til folketingsvalget i 2015. Venstre gik til valg på såkaldt nulvækst, altså at det offentlige forbrug ikke skulle stige.

Liberal Alliance går ind for minusvækst i den offentlige sektor som en central del af sit politiske program. Mens Dansk Folkeparti under valgkampen talte for en stigning i det offentlige forbrug på 0,8 procent årligt.

/ritzau/