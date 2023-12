Et bredt flertal i Folketinget har i den nye finanslov for 2024 afsat 405 millioner kroner til bedre havmiljø.

Havmiljøets tilstand i Danmark har været en af de største dagsordener siden Folketingets åbning i efteråret.

Nu afsætter finansloven for 2024, der er indgået af 11 af Folketingets 12 partier, over en årrække 405 millioner kroner til en akutpakke til forbedring af vandmiljøet.

Det skal eksempelvis ske med mindre udledning af kvælstof fra landbruget og udtagning af lavbundsjorde, som der gives flere penge til.

- Det danske vandmiljø er flere steder kritisk udfordret af iltsvind, blandt andet som følge af store udledninger af kvælstof, skriver partierne i aftalen.

De 405 millioner kroner skal bruges til indsatser, der skal understøtte, at de allerede aftalte reduktioner i kvælstofudledningerne kan finde sted.

Den præcise udmøntning er endnu ikke aftalt, men partierne nævner, at man kan reducere barrierer og øge anvendelsen af allerede eksisterende indsatser.

Det kan være udtagning af landbrugsjord, som dermed ikke skal dyrkes mere.

- Indsatserne kan ske gennem øget lokal inddragelse ved at nedsætte for eksempel kystvandråd med ansvar for at gennemføre lokalt tilpassede løsninger i de enkelte kystvande, skriver partierne videre.

Pengene skal udmøntes specifikt på et senere tidspunkt ud fra et oplæg, regeringen laver.

SF's politiske ordfører, Signe Munk, fremhæver, at finansloven kan sætte fart på udtagningen af lavbundsjord.

- Vores havmiljø dør, hvis ikke vi snart tager livtag med alt det gylle og gødning, som ender i vandet, skriver hun på det sociale medie X.

De 405 millioner kroner vil dog ifølge Signe Munk ikke løse problemet.

- Det er en hjælpende hånd, men ikke en fiks og færdig plan, skriver hun videre.

Havmiljøets tilstand har været til debat, efter at Berlingske tidligere på året publicerede en fotoserie af døde havbunde.

Det har været en prioritet for De Radikale at handle på problemet.

- Det handler om udledningen af kvælstof, som har efterladt vores havmiljø helt dødt. Det er nogle virkelig forfærdelige billeder, vi alle sammen har set, siger partiets finans- og klimaordfører, Samira Nawa.

/ritzau/