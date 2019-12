Regeringen og dens støttepartier har fortsat langt til målsætningen om 70 procents reduktion i 2030.

En historisk grøn finanslov. Sådan lød det, da finansminister Nicolai Wammen (S) omgivet af De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet tirsdag aften præsenterede finansloven for 2020.

Her tager tager de fem partier det første skridt mod at indfri den ambitiøse målsætning om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

De Radikales leder, Morten Østergaard, siger, at parterne med den første finanslov under den nye regering nærmer sig reduktion på "én procent" af Danmarks CO2-udledning.

- Vi tager et massivt skridt fremad. Med mere skov, med fradrag hvis man vil købe grønne firmabiler og en lang række andre initiativer, siger Morten Østergaard.

/ritzau/