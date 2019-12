Finansloven for 2020 åbner for, at flere udenlandske studerende kan blive i Danmark efter endt uddannelse.

Regeringen og de øvrige partier bag finansloven for 2020 har lavet aftaler, der kan åbne for, at flere udlændinge kan arbejde i Danmark.

Partierne er enige om at udvide etableringskortordningen til også at gælde personer med en afsluttet bacheloruddannelse eller en uddannelse som professionsbachelor.

Ordningen er målrettet udenlandske studerende, der kommer fra ikke-EU-lande. Den giver adgang til ophold to år i Danmark uden offentlige ydelser efter endt uddannelse.

Tidligere har ordningen kun været gældende for personer med en ph.d. eller en kandidatgrad.

Udvidelsen fremgår af finansloven for 2020, som regeringen mandag aften blev enige om sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Aftalen betyder, at der er mulighed for at forlænge perioden med et år, hvis man sidder i et job, der er relevant i forhold til ens uddannelse.

Samtidig vil der være et længere vindue til at søge om at blive en del af ordningen, da perioden forlænges fra 6 til 12 måneder. Den endelige lovgivning bag forslaget vil efter planen blive fremlagt i 2020.

Tiltaget er et blandt flere, der skal få flere udlændinge til det danske arbejdsmarked. Det har især været en mærkesag for De Radikale.

Ud over den ordning er partierne enige om, at der skal laves en supplerende positivliste - som giver mulighed for opholdstilladelse inden for visse brancher, hvor Danmark mangler arbejdskraft - der også omfatter faglærte.

Det vil kun være virksomheder, som lever op til danske lønvilkår og desuden står for at uddanne lærlinge og elever, der får adgang til den liste.

Partierne er enige om, at den nye positivliste skal træde i kraft 1. juli næste år. Den vil blive evalueret hvert femte år.

/ritzau/