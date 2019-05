En filmmand og en sosu-assistent stiller op for Rasmus Paludans parti Stram Kurs.

Stram Kurs kan nu føje yderligere to navne til listen af folketingskandidater.

»Vi er glade for at kunne præsentere to nye kandidater,« siger Rasmus Paludan.

Den ene kandidat er filmmanden Søren Grinderslev Hansen fra Næstved.

Instruktør og manuskriptforfatter Søren Grinderslev Hansen stiller op for Rasmus Paludans parti, Stram Kurs. Foto: Privatfoto Vis mere Instruktør og manuskriptforfatter Søren Grinderslev Hansen stiller op for Rasmus Paludans parti, Stram Kurs. Foto: Privatfoto

»Søren Grinderslev har arbejdet i mediebranchen i mange år, og han ved en masse om den venstreorienterede bias, der præger den danske mediebranche,« siger Rasmus Paludan.

Søren Grinderslev Hansen har en lang fortid som instruktør og manuskriptforfatter i den danske filmbranche.

I 2010 debutterede han som manuskriptforfatter på Oliver Ussings børnefilm 'Min bedste fjende', der handler om to outsideres kamp mod de populære elever.

Han er også manuskriptforfatter på animationsfilmen 'Drømmebyggerne', der har premiere i 2020.

Derudover har han været instruktørassistent på to sæsoner af DR-serien 'Borgen'.

Hans politiske holdninger har tidligere bragt ham på kant med den danske filmbranche.

Ifølge en artikel i filmmagasinet Ekko bad formanden for Danske Dramatikere Nikolaj Scherfig sidste år Søren Grinderslev Hansen om at 'stikke piben ind'.

Det skete efter han havde delt en pro-Trump video i foreningens lukkede facebook-gruppe.

Uwe Max Jensen - folketingskandidat for Stram Kurs - poserer med en Bodum stempelkande med lort, som han fik smuglet ind på kunstmuseet Louisiana i 2010. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Uwe Max Jensen - folketingskandidat for Stram Kurs - poserer med en Bodum stempelkande med lort, som han fik smuglet ind på kunstmuseet Louisiana i 2010. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Søren Grinderslev Hansen kaldte formandens henstilling for 'et forsøg på knægtelse af ytringsfrihed'. Til det svarede Nikolaj Sherfig:

»For satan, Søren, du er jo en martyr i ytringsfrihedens navn. Kan du så få organiseret en demonstration foran Nørre Voldgade sammen med Trykkefrihedsselskabet og få Uwe Max til at skide i en Bodum-kaffekande.«

Provo-kunstneren Uwe Max Jensen er også opstilet for Stram Kurs. Den anden nye Stram Kurs-kandidat er sosu-assistenten Pernille Pedersen fra Holbæk.

»Pernille har stor erfaring med ældreomsorg, da hun har arbejdet med ældre. Sociale forhold og ældrepleje er derfor noget, hun ved enormt meget om,« siger Rasmus Paludan, der forventer at kunne præsentere flere kandidater løbende.