Partiernes holdning

Inger Støjberg, retsordfører i Venstre:

Ja til højere straffe.

»Ja, fordi det er jo vanvittige mennesker, der kører rundt i potentielle mordvåben, og det skal vi straffe hårdere.«

Peter Skaarup, retsordfører i Dansk Folkeparti:

Ja til højere straffe.

»Jeg vil ikke bare stemme ja, jeg vil fremsætte et forslag om minimumsstraf 6 år for vanvidsbilisme. Straffene i dag er ALT for slappe, og desværre har vi for stort spænd mellem minimum og maksimums strafudmåling. Derfor skal vi have minimumsstraffe på det her område. Det er den eneste måde at sikre retsfølelsen blandt almindelige mennesker. Samtidig kan ham der kørte en 5-årig ihjel og kvæstede hendes mor på Frederiksberg komme til at slippe med 2 år. Det er bare ikke godt nok. Det gør ondt helt inde i hjertet på almindelige mennesker og på mig.«

Jeppe Bruus, retsordfører i Socialdemokratiet:

Ja til højere straffe.

»Jeg bliver selv forarget, når jeg ser de forholdsvis lave straffe til folk, der kører helt hensynsløst og som ender med fatale uheld. Den nuværende strafferamme er på 8 år. Straffene ender typisk i den lave ende. Derfor er det brug for, at vi ændre loven, så straffene for vanvidskørsel kommer op i den højere ende af strafferammen. Det er et af de forslag, som vi i øjeblikket forhandler med Folketingets partier om – som en del af den pakke mod vanvidskørsel, som regeringen tidligere på året fremlagde.«

Pernille Vermund, retsordfører i Nye Borgerlige:

Ja til højere straffe.

»Straffen skal afspejle, at vi kalder det vanvidskørsel. Som det er i dag, er straffen for lav, når et tredobbelt trafikdrab på Fyn, hvor der var høj fart og spiritus involveret, kun giver 3 års fængsel. Straffene afspejler ikke, at vanvidsbilister er gerningsmænd, der er mere end blot uagtsomme – de er hensynsløse over for andre borgere.«

Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten:

Ja til højere straffe.

»Der er ingen tvivl om at vanvidsbilisme er farligt og fuldstændig utilstedeligt. Vi har set at der bliver benyttet alle mulige krumspring for at omgå reglerne, og derfor er det også nødvendigt at få ændret på leasingreglerne.«

Karina Lorentzen, retsordfører i SF:

Ja til højere straffe.

»Vi kommer til at stemme ja. Ofte vil jeg afvise straf, hvis ikke den virker. Men af og til synes jeg, at straffen kan strammes, fordi den er helt ude af trit med forbrydelsen. Sådan synes jeg faktisk det er, når det handler om hasarderet kørsel. For man ved, at hvis man kører direkte chikanøst, uansvarligt eller meget for stærkt, så er der en risiko for, at det kan gå galt. Jeg synes, straffen skal afspejle risikoen, og det gør den ikke nu. Derfor stemmer vi ja til de hårdere straffe, som regeringen har lagt op til.«

Torsten Geil, retsordfører i Alternativet:

Nej til højere straffe.

»I Alternativet støtter vi ikke om hårdere straffe, da det ikke har en nødvendig præventiv effekt. Minimumsstraffe kommer vi heller ikke til at støtte, da vi reelt mener, at det er en opgave for domstolene og ikke politikerne at fastsætte strafudmålinger. Men vi kommer til at støtte op om arbejdet med at gøre det ekstremt besværligt for de her typer at færdes på vejene. Har man eksempelvis været dømt for vanvidskørsel, ser vi gerne at det besværliggøres at leje/lease køretøjer.«

Alex Vanopslagh, retsordfører i Liberal Alliance:

Ja til højere straffe.

»Vi mener, at der skal være samme muligheder for at inddrage kørekortet med det samme ved hasarderet kørsel som ved spirituskørsel. Politiet oplever ofte at stå magtesløse, når de forsøger at dæmme op for vanvidskørsel i byerne. Ofte kan de ikke beslaglægge bilerne og dem de stopper er oftest ligeglade med konsekvenserne. Politiet skal kunne afgøre på stedet om det er vanvidskørsel, og så tage førerretten. Realiteten er at det er meget nemt for lovovertræderne at undgå en straf, fordi vanvidsbilisterne kan køre videre, og ofte slet ikke møder op i retten, så det kan tage urimeligt lang tid, før der er konsekvenser af deres kørsel.«

Naser Khader, retsordfører i Konservative Folkeparti:

Ja til højere straffe.

Har ingen kommentarer.

Kristian Heegaard, retsordfører i Radikale Venstre:

Er ikke vendt tilbage.