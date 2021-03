Ikke alle var lige hurtige på aftrækkeren, da man i efteråret kunne ansøge om at få udbetalt de første tre ugers indfrosne feriepenge.

Et notat fra Beskæftigelsesministeriet viser nu, at hele 748.000 danskere, der ellers er berettiget til pengene, ikke har ansøgt om at få dem udbetalt.

Og der kan altså være mange penge at hente. I samme notat fremgår det, at hver dansker i gennemsnit fik 13.423 kroner udbetalt.

Er du en af dem, der ikke lige fik ansøgt, og er du måske lidt ked af, at du gik glip af en stor pose penge, du kunne have brugt på en sommer med familien eller et par gaver til dig selv, så er det op med humøret.

Du har nemlig stadig en mulighed for at få de tre uger udbetalt. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Tirsdag har Folketinget nemlig bestemt, at de sidste to ugers indfrosne feriepenge også skal udbetales. Og nu skal du være opmærksom, hvis du gerne vil have fingrene i de første tre ugers feriepenge også.

Når du ansøger om de sidste to ugers penge, kan du i samme omgang søge om de første tre. Det er ikke for sent.

Der er altså mulighed for at få udbetalt alle fem ugers feriepenge, hvis man ikke fik søgt i første omgang. Feriepengene kan du ansøge om i slutningen af marts. Præcis hvornår har politikerne dog ikke meldt ud endnu.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var de første ugers udbetalte feriepenge med til at få fart i omsætningen rundt omkring. Og det er lige nøjagtig, hvad politikerne håber på.

»Håbet er, at pengene bliver brugt på danske varer og lokalt i de butikker og virksomheder, hvor man bor,« siger Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

I efteråret, hvor man kunne ansøge om de første tre uger, blev der i alt udbetalt feriepenge for omkring 52 milliarder kroner.

Og der er endnu 56 milliarder tilbage, som endnu ikke er udbetalt. Men det er altså op til en selv, om man vil have dem udbetalt.