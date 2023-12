Folketingsmedlem Fie Hækkerup fik i sommer en medicinsk abort, da fosteret døde efter seks uger.

Oplevelsen viste sig at være meget mere smertefuld, end hun havde forestillet sig.

»Jeg lå på badeværelsesgulvet og oplevede de mest sindssyge smerter. Jeg skreg – jeg græd – savlen stod ud af munden på mig. Jeg røg ind og ud af bevidsthed. Det var så sindssygt at være i,« fortæller hun til TV 2 Kosmopol.

Tidligere har hun også fortalt om oplevelsen til Femina.

En medicinsk abort foregår ved, at man tager piller derhjemme, og lægerne havde på ingen måde forberedt hende på, at oplevelsen ville blive så voldsom. Fie Hækkerups mand, Mikkel Juul Hækkerup, er sygeplejerske, men han var også bekymret, da han så, hvor mange smerter hustruen var i.

De kontaktede akutnummeret, men herfra var svaret, at de kunne prøve med en varmepude.

Fie Hækkerup delte sin oplevelse på de sociale medier, og det medførte et hav af beskeder fra kvinder, som havde haft lignende oplevelser.

Det fik Folketingpolitikeren til at indse, at der var et problem med manglende viden om medicinsk abort og de smerter, det kan medføre.

»Det går ikke, at det er sådan, vi behandler kvinder, der i forvejen går igennem en stor sorg – at de ovenikøbet skal igennem en enorm fysisk smerte og en helt vildt utryg situation, som er en helt anden end det, man troede, det skulle være,« fortalte hun til Femina.

Og hendes råb om hjælp er blevet hørt. Folketinget har således afsat 210 millioner kroner til uafhængig forskning i blandt andet kvindesygdomme.

Fie Hækkerup er datter af tidligere justitsminister Nick Hækkerup.

Med 5789 personlige stemmer blev hun sidste år valgt ind i Nordsjællands Storkreds for Socialdemokratiet.

Fie Hækkerup nåede dog ikke at sidde i Folketinget sammen med sin far, da han som bekendt valgte at stoppe sidst år og i stedet blive direktør for Bryggeriforeningen.