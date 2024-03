Fagbevægelsens Hovedorganisation mener, at det nuværende trepartssystem fungerer "upåklageligt", lyder det.

Fagbevægelsen deler ikke regeringens ønske om at etablere en permanent trepartsinstitution.

Den nuværende model fungerer nemlig "upåklageligt", lyder det fra Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Han uddyber nu fagbevægelsens nej til den permanente trepart, som TV 2 beskrev mandag.

Fagbevægelsen var ellers positivt stillet, da regeringen lancerede tanken om en permanent trepartsinstitution.

Men nu er de blevet klogere, lyder det fra formanden.

- Men efterhånden, som vi sammen med vores medlemsorganisationer - også arbejdsgiverne - har tygget på det, er vi kommet frem til, at vi grundlæggende har svært ved at se gevinsterne ved at lave om på det nuværende system, som vi synes er unikt og fantastisk, siger Morten Skov Christiansen.

Ifølge formanden er vi i en situation, hvor vi har en "velfungerende" dansk model, hvor parterne laver mange aftaler med hinanden.

- Og så en gang imellem, når anledningen giver sig, så laver vi aftaler sammen med regeringen.

- Sidste år lavede vi tre trepartsaftaler sammen med regeringen, uden at vi havde en permanent trepartsinstitution til det. Det synes jeg, viser med al tydelighed, at den nuværende model, vi har i dag, faktisk fungerer upåklageligt.

Det er derfor ikke Morten Skov Christiansens budskab, at der skal ændres noget ved den nuværende model.

Dansk Arbejdsgiverforening er af samme holdning som Fagbevægelsens Hovedorganisation, lød det fra direktør Jacob Haalbraad til TV 2 tidligere på ugen.

I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil tage initiativ til en permanent trepartsinstitution, der skal "fremme et kontinuerligt samarbejde mellem regering og arbejdsmarkedets part".

Statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) fulgte op med en kronik i Politiken i april sidste år.

Her lød det, at den permanente trepart er nødvendig for at løse problemer som eksempelvis mangel på arbejdskraft efterfulgt af en invitation til drøftelser om, hvordan den permanente trepartsinstitution kunne se ud.

Dengang var tonen hos fagbevægelsen en anden. 3F's forbundsformand Henning Overgaard kvitterede ovenpå regeringskronikken i Politiken i selvsamme avis for invitationen.

- Vi har historisk været med til at løfte et kæmpe ansvar sammen med arbejdsgivere og politikere. Det er vi klar på igen, sagde han til Politiken.

Men nu er meldingen en anden.

- Der er ingen grund til, at vi lægger os på operationsbordet, når patienten er rask.

Sådan lød det fra Henning Overgaard om, hvorfor han nu alligevel ikke vil have en permanent trepartsinstitution, tidligere på ugen i Fagbladet 3F.

/ritzau/