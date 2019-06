I årevis har Liberal Alliances båd været et tilløbsstykke ved Folkemødet på Bornholm. Om dagen har partiet inviteret til debat, om natten har de sørget for gratis bar for at skabe god stemning, så kendisser og politikere har kunnet danse på dækket til den lyse morgen.

Også i år er den på Folkemødets officielle program, og invitationerne er sendt ud. Men én ting mangler.

Båden.

Ved den sædvanlige havneplads i Allinge er der tomt.

Det er en direkte konsekvens af det dårlige folketingsvalg, fortæller landsformand for LA Leif Mikkelsen.

»Ja, ellers havde vi jo været der. Det har konsekvenser med et dårligt valg,« erkender han.

Leif Mikkelsen fortæller, at partiet tog beslutningen omkring 10 dage før valget. Meningsmålingerne var imod dem, og de valgte at bruge de 300.000 kroner, som båden koster, på at føre valgkamp.

Det hjalp dog ikke meget på resultatet.

I 2017 var der liv og glade dage på Liberal Alliances båd.

LA gik tilbage med fem mandater, og profiler som Anders Samuelsen, Joachim B. Olsen og Christine Egelund blev ikke genvalgt.

Er festen slut hos Liberal Alliance?

»Vi må jo tage højde for fremtiden, for vi får færre tilskud til vores folketingsarbejde. Vi skal have partiet til at overleve. Så jeg mener, det er en økonomisk ansvarlig beslutning,« siger Leif Mikkelsen.

Han vil sammen med partiets nye leder, Alex Vanopslagh, og tidligere folketingsmedlem Christine Egelund deltage ved Folkemødet. Og de kommer til at savne båden, fortæller han.

Fakta: Folkemødet 2019 Flere end 100.000 mennesker deltager i den politiske festival kaldet Folkemødet i Allinge på Bornholm. Folkemødet består af fire dage med debatter fra torsdag-søndag. I 2018 deltog 1.136 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier. På billedet ses indgangen til Berlingske Medias gårdhave midt i Allinge, hvor der afholdes debatter. 648 presseakkrediterede journalister var til stede i 2018. Kilde: Folkemødet.dk

»For vi havde jo ligesom et hjemsted. Nu kommer vi til at gå rundt og se, hvad alle andre har. Men det er måske meget godt.«

Regner I med, at den kommer med næste år?

»Det er sagtens en mulighed. Vi synes, det er et godt stunt at have og en god platform for debat. Så på den måde har pengene været godt givet ud, men man kan kun bruge pengene en gang.«

»Derfor har vi truffet den beslutning – og vi er ikke begejstrede for det, men det var nødvendigt.«

Ud over Alex Vanopslagh er Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Ole Birk Olesen og Henrik Dahl valgt ind i Folketinget for LA.