Regeringen vil fastholde muligheden for at fratage fremmedkrigeres statsborgerskab administrativt.

Regeringen vil fastholde den lov, der giver udlændinge- og integrationsministeren ret til at fratage fremmedkrigeres statsborgerskab administrativt, hvis ikke det efterlader dem statsløse.

Loven blev hastebehandlet og vedtaget i oktober 2019 med en udløbsdato i 2021.

Her er fem spørgsmål til fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) om loven:

Spørgsmål: Hvilket arbejde er der gjort for at undersøge loven, der blev hastevedtaget, før I foreslår at gøre den permanent?

- Vi gør den fast, fordi vi grundlæggende mener, at disse mennesker har vendt vores samfund ryggen og sagt endegyldigt farvel til Danmark. Det må de tage konsekvensen af.

- Fem personer har fået frataget deres statsborgerskab ifølge reglerne, og yderligere fire har bedt om at få sagen prøvet ved en domstol.

Spørgsmål: Med ni sager på et år, er det så ikke noget, domstolene har kapacitet til i stedet for at gøre det administrativt?

- De fem personer, der ikke har bedt om at få sagen prøvet ved en domstol, viser, at det er over halvdelen, der ikke beder om at få sagen for en dommer. Det gør jo, at det bliver ekspederet hurtigt.

- Og det er jo en afgørelse, ikke en dom i lovens forstand.

Spørgsmål: Personer, der får frataget deres statsborgerskab, skal reagere på en henvendelse i e-Boks, hvis de vil have prøvet det ved en dommer. Er det sket?

- Mange sagde, at det var helt umuligt for disse mennesker at tilgå deres e-Boks. Men fire ud af ni har været i stand til det. Så helt umuligt er det ikke.

Spørgsmål: Disse personer bliver frataget deres statsborgerskab på grund af forbrydelser, de har begået, før loven blev indført. Hvordan er det ikke en grundlæggende straf med tilbagevirkende kraft?

- Det grundlæggende er, at de er udrejst fra Danmark for at tilslutte sig terrororganisationer. Det tager vi konsekvensen af.

Spørgsmål: I lovteksten står der, at man ikke anser fratagelsen af statsborgerskab som en straf. Hvorfor er det ikke en straf?

- Det er ikke en straf, fordi det er en afgørelse i administrativ forstand, hvis man kigger i forvaltningsloven.

- Der er masser af afgørelser, der bliver truffet på udlændinge- og integrationsområdet - eksempelvis familiesammenføring - der bliver afgjort administrativt.

- Og dermed er det ikke, som nogen har påstået, en sammenblanding af den udøvende og den dømmende magt.

/ritzau/