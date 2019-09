Mette Frederiksen forventer at forhandle en ny ret til tidlig pension på plads i denne folketingssamling.

Nu er det bryggeriarbejderen Arnes tur til at få tidlig pension, lød det fra Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, da hun lørdag holdt tale på partiets kongres i Aalborg.

Men hvordan kan Mette Frederiksen love det, når S-regeringen fortsat ikke har fremlagt den konkrete model for den tidlige pension. Og man fortsat ikke har sikret sig et politisk flertal for at indføre den?

Det spørgsmål blev Mette Frederiksen mødt med af journalister, da hun havde holdt talen, som Arne Juhl selv overværede fra salen. Den næsten 60-årige bryggeriarbejder begyndte på arbejdsmarkedet som 16-årig og har siden blandt andet fået nyt knæ.

Spørgsmål: Du siger, at nu er det Arnes tur. Hvordan kan du vide det? Hvad har ændret sig?

- Hvad der har ændret sig?

Spørgsmål: Ja, skal man være 60 år? Skal man være bryggeriarbejder? Skal man have fået et nyt knæ for at få ret til tidlig pension? Hvordan kan du vide, at det er hans tur?

- Altså, Arne har sagt ja til, at være ansigtet på en kampagne om, at nedslidte skal have adgang til tidligere pension. Så på den måde er der ikke noget, der har ændret sig. Det sagde vi før valgkampen, det sagde vi i valgkampen, og det siger vi også nu.

Spørgsmål: Men hvordan kan du så love Arne, at det er hans tur? Du kan jo ikke skrive ind i loven, at Arne skal have tidligere pension?

- Jo, men det her jo ikke et spørgsmål om Arne.

Spørgsmål: Det har du vel gjort det til nu?

- Nej, det er et spørgsmål om, at nedslidte skal have adgang til tidligere pension. Der er mange af jer, der har spurgt, om det bliver til noget. Og så er der et parti (DF, red.), der har oprettet en tæller på, hvornår det sker.

- Jeg har brugt dagen i dag på at understrege, at vi mente det, vi sagde før valget. Og vi har tænkt os at gøre det.

Spørgsmål: Men du vil ikke løfte lidt at sløret for kriterierne for, hvordan du kan love, at Arne bliver en del af jeres pensionsordning?

- Når vi har en konkret model på plads, så offentliggør vi den med det samme.

Spørgsmål: Men hvornår vil Arne have sin ret? Hvornår vil det træde i kraft?

- Min forventning er, at vi har det på plads næste år. Og at vi får forhandlet en ny pension på plads i den folketingssamling, vi åbner lige om lidt.

Spørgsmål: Har du fortalt Arne, at du ikke kan love ham noget. At han bare er et symbol på det, I gerne vil?

- Arne er ikke bare et symbol. Arne har valgt at gå ind og være ansigtet på vores kampagne. Det har han gjort både på grund af sin egen situation. Men også fordi han ønsker et mere retfærdigt pensionssystem, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/