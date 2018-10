Danmark og Østrig har foreslået en ny vej i måden, vi håndterer flygtningestrømmen fra Afrika på.

Wien. Udlændinge- og integrationsminister (V) Inger Støjberg har sammen med den østrigske indenrigsminister, Herbert Kickl, torsdag præsenteret en vision for et nyt europæisk asylsystem.

Her er fem skarpe spørgsmål til ministeren:

Spørgsmål: Hvad er det nye i jeres vision?

- Vi holder fast i, at man skal søge asyl i det første land, man kommer til, frem for at begive sig til Europa.

- Til gengæld forpligter vi os så til at bygge deres kapacitet op. Det kan være alt fra sundhedsvæsnet, uddannelse, grænsevagter og et system til at håndtere asylansøgere.

Spørgsmål: Hvorfor er det også nødvendigt at oprette et udrejsecenter uden for EU?

- Fordi det kan være med til at stoppe tilstrømningen til Europa.

- Hvis man kan se, at man meget hurtigt bliver sendt tilbage igen, er der ingen grund til at bruge alle sine penge og sætte sit liv på spil for at komme hertil.

Spørgsmål: Skal der laves nye regler eller konventioner, før forslaget kan blive til virkelighed?

- Vi holder os inden for flygtningekonventionerne. Vi holder bare fast i, at de skal håndhæves bedre, end det sker nu.

Spørgsmål: Hvor afgørende er det for jer, at andre lande end Østrig og Danmark bakker op om visionen?

- Det er vigtigt, at der er en fælles EU-linje, når det handler om, at asylansøgere skal blive i det første sikre land, de møder.

- Men i de tre et halvt år, hvor jeg har været minister, har det mest været spørgsmålet om, hvordan vi skal fordele asylansøgerne, der har fyldt mest.

- Det er nødvendigt, at vi i stedet bruger kræfterne på at snakke om, hvordan vi får styr på grænserne.

- Og i den forbindelse synes jeg, at vi har et godt og realistisk forslag, der også tager hensyn til udviklingen i nærområderne.

Spørgsmål: Hvad er næste skridt i processen?

- Næste skridt er at få drøftet det med de øvrige EU-lande, og så arbejder vi ellers ufortrødent videre med at få lavet en aftale med et land uden for EU om oprettelsen af et nyt udrejsecenter.

/ritzau/