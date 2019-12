Trods en stribe fejl i Forsvarsministeriets departement freder forsvarsminister Bramsen sin departementschef.

Efter sagen om den mulige svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, erkendt, at det i sidste ende er hans ansvar, at ministeren bliver ordentligt orienteret.

Det har han gjort i forbindelse med en redegørelse, hvoraf det fremgår, at han selv havde flere muligheder for at blive opmærksom på den mulige svindel tidligere i forløbet.

Alligevel freder forsvarsminister Trine Bramsen (S) Thomas Ahrenkiel og fjerner i stedet en anden chef i departementet samt direktøren for ejendomsstyrelsen.

Spørgsmål: Hvorfor skal sagen ikke have konsekvenser for Thomas Ahrenkiel?

- I den redegørelse jeg har fået, er der ikke noget, der peger på, at det er departementschefen, der har forsøgt at forhindre, at jeg skulle få oplysninger om sagen.

- Faktisk er han ifølge redegørelsen også først meget sent blevet opmærksom på sagens karakter, og derfor synes jeg ikke, at det er det rigtige at rette skytset mod ham.

Spørgsmål: Men det fremgår af redegørelsen, at svindlen for måneder siden har været på dagsordenen til et møde, han har deltaget i, og at han har fået en e-mail om sagen, som han bare ikke har læst. Har du stadig tillid til ham?

- Jeg vil ikke afvise, at sagen kan ændre sig, hvis der kommer nye oplysninger.

- Men med de oplysninger jeg har fra redegørelsen, så har jeg stadig tillid til ham.

Spørgsmål: Da du blev opmærksom på sagen, sendte departementschefen straks et rejsehold til ejendomsstyrelsens hovedkvarter i Hjørring. Til at lede rejseholdet udpegede Ahrenkiel i første omgang den chef i departementet, som du nu har valgt at fjerne. Hvad siger det om departementschefens dømmekraft?

- Jeg kommer ikke til at stå og forsvare nogen i den her sag. Der er jo en grund til, at jeg sagde, at det var en dårlig beslutning og fjernede den pågældende fra rejseholdet igen.

- Men jeg tror, at på det tidspunkt, hvor han blev udpeget som leder af rejseholdet, vidste departementschefen heller ikke, hvor afgørende en rolle, han havde haft.

Spørgsmål: Sidste år viste en undersøgelse, at Ahrenkiel havde været inhabil, da hans kæreste, som arbejdede i ministeriet, blev tildelt en bonus. Han forklarede dengang, at han ikke kendte reglerne. Nu læser han ikke sine e-mails og har ikke sikret et system, hvor han får de væsentlige oplysninger. Hvilket indtryk efterlader det?

- Det er selvfølgelig alvorligt, og i sidste ende er det jo en departementschefs opgave at styre en organisation. Men som jeg har det oplyst, er det bare ikke departementschefen, der har spillet den væsentlige rolle.

- Man skal også være en fair leder og rette kritikken derhen, hvor den hører til. Og af det materiale jeg har, kan jeg ikke se, at det er ham, der har ansvaret.

Spørgsmål: Har I talt om, at det ikke er første gang, at han bringer en minister i fedtefadet.

- Nej, for jeg kan ikke se, at der er nogen sammenhæng mellem de to sager.

Thomas Ahrenkiel har været departementschef siden februar 2016. Han var indtil da chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

/ritzau/