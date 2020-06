Venstre har stemt nej til det mandat, Folketinget sender regeringen til EU med for at forhandle budget.

Venstre har tirsdag stemt nej til det mandat, Folketinget har givet regeringen til at forhandle på Danmarks vegne, når det kommer til EU's langsigtede budget.

Der har historisk været enighed blandt de store partier om at stå samlet udadtil i EU, så Danmark har så stærk en forhandlingsposition som muligt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde i Folketinget, at Venstre har brudt årtiers enighed og i hvert fald for en stund valgt at forlade samarbejdet.

Venstre betingede sig for at give mandat, at regeringen skulle pege på finansieringen af et forventet større EU-bidrag.

Her er fem spørgsmål til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, om beslutningen:

Spørgsmål: Er det ikke uhørt at stille indenrigspolitiske krav i forhandlinger om EU-mandater?

- Nej, det mener jeg ikke, at det er. Og vi var klar til at give regeringen et mandat. Vi havde behov for at vide, at det ikke vil føre til skattestigninger for helt almindelige danskere eller skubbe arbejdspladser ud af landet.

- Det ville man ikke garantere. Det kan nogen leve med. Det kan jeg ikke.

Spørgsmål: Hvorfor bryde med års fred på området?

- Fordi det er økonomisk ansvarligt, inden man kaster sig ud i noget, at sige, hvor pengene skal komme fra.

Spørgsmål: Gjorde I selv det, da I sad i regering?

- Nej, det gjorde vi ikke. Men der stod vi heller ikke i en økonomisk krise, hvor arbejdsløsheden er steget, gælden er steget med 200 milliarder kroner, og hvor hele EU's økonomi ser noget flosset ud.

- Det er ikke ansvarligt at sige, at man vil bruge penge på dette og hint og så overlade det til Enhedslisten, SF og hvem der ellers findes på den fløj at finansiere det bagefter.

Spørgsmål: Havde du selv givet garantier, hvis du sad i regering?

- Hvis jeg var blevet spurgt, om jeg kunne garantere, at det ikke ville betyde skattelettelser, så havde jeg svaret klart og rungende ja. Jeg ville have anvist, hvor vi forestillede os at hente de penge.

- Der er mange ting, jeg er tilhænger af: Forsvaret, folkeskolen, sundhedsvæsnet. Men derfor anviser jeg stadig finansiering, hvis jeg gerne vil bruge penge der.

- EU er ikke et fuldstændigt særligt dyr, hvor ens positivisme afhænger af, om man givet en blankocheck. Den køber jeg simpelthen ikke.

Spørgsmål: Risikerer I ikke at tage hele EU's budget som gidsel ved ikke at give mandat?

- Det er bestemt ikke et gidsel, jeg tager.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at dit spørgsmål køber ind på statsministerens præmis om, at enten er man enig med hende, eller også kaster man grus i maskineriet, laver fnidder og risikerer hele EU's budget. Det er simpelthen ikke rigtigt.

/ritzau/