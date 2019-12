Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er vigtigste skridt mod minimumsnormeringer taget med ny finanslov.

- Det er børnenes finanslov.

Sådan lyder det fra en glad børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), efter at regeringen sammen med dets støttepartier og Alternativet mandag aften blev enige om en finanslov for 2020.

Glæden skyldes ikke mindst, at det lykkedes at blive enige om indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Spørgsmål: Hvordan har du det som minister, efter at der indgået aftalte om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne?

- Jeg er simpelthen så glad. Det er jo både flere hænder i vuggestuer og børnehaver, men det er også flere lærere til folkeskolen, så alt i alt er det en rigtig god dag for børnene, siger hun.

Spørgsmål: Du skal nu forhandle den endelige model. Hvad vil du være særligt opmærksom på?

- Det vigtigste for os er, at pengene kommer til at gøre så meget gavn som overhovedet muligt, og man ikke finder på bureaukratiske modeller, hvor de flest penge ender med at gå op i papir i stedet for at sikre, at der kommer nok voksne ud i institutionerne.

Spørgsmål: Hvordan skal det helt praktisk lade sig gøre at opfylde normeringerne?

- Det sværeste i politik er at finde pengene. Derfor er jeg en meget lettet minister, fordi der er blevet sat penge af både i år og de kommende år, så vi kommer ikke til at hoppe fra tue til tue. Den sværeste del af opgaven er løst nu. Den har Nicolai Wammen (finansminister, red.) løst i dag.

- Det næste bliver at finde en teknisk model for det. Og der mener jeg, det handler om, at vi som partier finder ud af, hvordan pengene bliver brugt så effektivt som muligt, så der kommer så mange hænder ud i institutionerne, som vi kan presse ud af de mange penge, der er sat af.

Spørgsmål: I hvor høj grad skal det være uddannede pædagoger, der skal opfylde normeringerne?

- Vi har et meget stort ønske om, at så stor en andel som muligt skal være enten pædagogiske assistenter eller pædagoger.

- Den pædagogiske kvalitet skal selvfølgelig være i orden. Og der skal der selvfølgelig noget videreuddannelse til, så det bliver en del af det, vi tager fat på, når vi går i gang med at kigge på de konkrete modeller.

Spørgsmål: Hvornår vil pædagogerne begynde at kunne mærke de forbedrede vilkår?

- Der er sat penge af allerede det kommende år. Det stiger så i årene fremover. Man kan ikke fra den ene dag til den anden ansætte så meget nyt personale, som der er brug for. Men vi kommer i gang allerede fra det nye år, hvor nogle institutioner vil opleve, at der kommer flere ansatte.

/ritzau/