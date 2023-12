Regeringens udspil til at nå 2025-målet er for uambitiøst, mener fem partier, der kræver stærkere tiltag.

Fem partier er nu så skeptiske over for regeringens udspil til at nå klimamålet for 2025, at de truer med at forlade forhandlingerne.

Hvis ikke klimaminister Lars Aagaard bringer flere klimatiltag til bordet, bliver aftalen uden SF, Enhedslisten, De Radikale, Konservative og Alternativet.

- Klimaforandringerne vælter ind over os, men alligevel er der stadig ikke en klimaaftale på bordet, som bringer Danmark sikkert i mål med klimamålet i 2025, eller som bringer CO2-udledningerne langt nok ned, siger Signe Munk, politisk ordfører for SF.

En aftale, der sikrer opnåelsen af 2025-målet, har været mange måneder undervejs. Om en måned er der kun et år tilbage, før målet på mindst 50 procents reduktion af drivhusgasudledning skal være nået.

For nylig opjusterede klimaminister Lars Aagaard (M) sit udspil med en højere dieselafgift, som partierne havde bedt om.

Alligevel er partierne ikke tilfredse.

Spørgsmål: Signe Munk, er i selv med til at forsinke processen om opnåelsen af 2025-målet nu?

- Det mener jeg ikke. Jeg har bedt regeringen om at komme på banen med en 2025-plan siden, den blev dannet. Det er regeringen, der er fodslæbende, siger Signe Munk.

Ifølge partierne har regeringen spillet ud med et forslag, der rummer en øget iblanding af biobrændstof i biler og lastbilers tanke, en højere dieselafgift og en tilskudspulje til fodertilsætningstoffer til landbruget.

Det er kun dieselafgiften, partierne kan se sig selv i.

- Regeringen har blandt andet bevæget sig ud i en dyr og uholdbar regnearksøvelse med forhøjelsen af iblandingskravet - det vil vi ikke være med til, siger Samira Nawa, klimaordfører for De Radikale.

Ifølge regeringens klimaprogram mangler der reduktioner for 0,5 millioner ton CO2 for at nå det nedre spænd af 2025-målet, der tilsiger en reduktion på 50-54 procent i forhold til 1990.

De tre hovedpunkter i regeringens udspil vil give reduktioner svarende til 0,8 millioner ton CO2, og regeringen mener derfor, at udspillet opfylder målet.

Klimarådet og grønne organisationer har dog påpeget, at der er usikkerhed om opgørelsen, og at der kan mangle to millioner ton CO2-reduktioner for at nå det nedre spænd i 2025-målet.

- Klimarådet og Enhedslisten mener, at der mangler over 2 millioner ton CO2 reduktioner i 2025, men regeringen satser på klimanøl i stedet for at være ambitiøs, siger Enhedslistens klimaordfører Søren Egge Rasmussen.

Også Alternativet er kritiske over for valget at opgørelsen bag klimamålet.

- Regeringens ambitioner for at indfri 2025-målet har været tydelige i de her forhandlinger – og de er skræmmende lave, siger partileder Franciska Rosenkilde.

Den højere iblanding af biobrændstoffer bliver kritiseret af De Konservatives Mona Juul for at være en halv løsning, der ikke leverer reel omstilling af transportsektoren.

- Vi vil ikke blåstemple regeringens sjusk i en aftale, der lægger op til dyr og midlertidige indsatser, som ikke sikrer grøn omstilling på den lange bane, siger De Konservatives klimaordfører.

Partierne er dog alle glade for at hæve dieselafgiften med 50 øre, selvom de mener, at den burde hæves mere.

Derfor vil de også stemme for netop det punkt, men undlade at stemme for en samlet aftale, hvis den ender som regeringens nuværende udspil.

Klimaminister Lars Aagaard mener, at regeringen har flyttet sig langt ved at hæve dieselafgiften.

Om der vil komme mere på forhandlingsbordet nu, det vil han "tage i forhandlingslokalet".

- Der er bare at sige, at forhandlingerne og dialogen fortsætter. Vi ønsker brede aftaler, og det håber jeg også, at de andre partier gør. Men det er ikke op til regeringen at afgøre, om man vil være med i en aftale, siger han.

