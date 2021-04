Fem centrale embedsmænd opfyldte ikke deres pligter, da Udlændingeministeriet med Inger Støjberg i spidsen tvangsadskilte mindreårig asylpar.

De bør drages til ansvar for deres rolle i instrukssagen, der er endt med en rigsretssag mod Inger Støjberg, lyder det i den sidste delberetning fra Instrukskommissionen.

Dermed ligger ansvaret ifølge kommissionen ikke kun hos Inger Støjberg i sagen om den ulovlige instruks, hvor asylpar med en mindreårig kvinde blev tvangsadskilt i 2016.

En af de embedsmænd, der får den hårdeste medfart, er den hjemsendte afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen.

Det var hende, som ringede til Udlændingestyrelsen og sagde, at de skulle begyndte at adskille asylparrene

Instrukskommissionen kalder hendes rolle for en "forseelse af betydelig grovhed", og at hun bliver drages til ansvar.

De fem embedsmænd skal dog ikke frygte at blive hevet ind i straffesag. En mulig sag mod dem falder nemlig for forældelsesfristen.

Derfor kan konserkvenserne kun blive ansættelsesretslige - altså omgående fyringer uden løn.

En anden central embedsmand, der får hård kritik, er Udlændingeministeriets afdelingschef Lykke Sørensen.

Hun var måske den person, som tog de største opgør med Inger Støjberg, da det 10. februar blev meldt ud, at asylpar, hvor kvinden er under 18 år, skal adskilles.

Ifølge afhøringerne gik hun til Justitsministeriet for at få opbakning til, at man ikke bare kunne tvangsadskille asylpar uden at behandle hver sag individuelt. Men spørgsmålet er, om Lykke Sørensen burde have gået skridtet videre og nægtet at følge Støjbergs ordre?

Det mener kommissionen, som også mener, at Lykke Sørensen skal drages til ansvar.

Opdateres...