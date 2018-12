Rusland er bedøvende ligeglad med potentiel straf til påvirkningsagenter, lyder det fra efterretningschef.

- Russiske påvirkningskampagner vil udgøre en stigende trussel mod Danmark.

Sådan skriver Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sin årlige rapport om udefrakommende trusler mod Danmark.

Netop den stigende trussel er baggrunden for, at regeringen vil stramme de danske spionageparagraffer.

Det skal blandt andet gøre det lettere at straffe danskere, der i samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste påvirker den danske opinion.

Loven vil dog ikke ændre på FE's vurdering af alvoren fra russiske påvirkningskampagner.

Det siger chef for FE Lars Findsen i et interview med Berlingske.

- Hvis der var tale om en samlet skærpelse på EU-niveau, ville det måske kunne gøre et indtryk. Måske, siger Lars Findsen.

- Men man kan ikke sige, at en straffesag i Danmark ville have nogen indflydelse på størrelsen af den her trussel, tilføjer han.

Det er FE, der vurderer både "hensigten og kapaciteten" hos udenlandske aktører til at udgøre en trussel mod Danmark.

Og retsforfølgelse af "påvirkningsagenter" i Danmark vil hverken gøre indhug i viljen eller evnen hos Rusland til at sætte de kampagner i gang, som ifølge FE allerede er klar til at blive udført.

- Det har altså ingen indflydelse, at vi laver en lovgivning i Danmark for at kunne retsforfølge nogen, der laver påvirkning i Danmark. Det betyder intet som helst for Rusland.

Sådan siger Peter Dahl Thruelsen, chef for FE's analysesektor.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) håber, at lovforslaget kan få en indirekte effekt.

- Udsigten til en mulig fængselsstraf vil forhåbentlig afskrække folk fra at samarbejde med en udenlandsk efterretningstjeneste, skriver han i et svar til Berlingske.

Han understreger, at lovforslaget blot er ét af en række initiativer til at styrke værnet om Danmark.

/ritzau/