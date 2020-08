Lars Findsen erklærer sig ked af sag om mistanke om lovbrud i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er ked af sag om kritik af efterretningstjenesten.

Medarbejderne fortjener ikke mistanke om lovbrud, skriver han i en kommentar til Ritzau.

Lars Findsen siger desuden, at han imødeser den undersøgelse, som forsvarsminister Trine Bramsen (S) mandag har meldt ud, at hun åbner for.

- Jeg er selvsagt ked af sagen - ikke mindst på vegne af FEs mange meget dygtige og ordentlige medarbejdere. De har ikke fortjent de mistanker, der er rejst mod tjenesten.

- Jeg imødeser en undersøgelse, der kommer hele vejen rundt om de forhold, der peges på, skriver Lars Findsen.

I en pressemeddelelse skriver Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, mandag, at Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, kan have begået en stribe lovbrud.

Anklagerne er blandt andet, at FE har tilbageholdt information for tilsynet, der er indhentet information om danske statsborgere, at man har hemmeligholdt "uberettigede" aktiviteter og endda spioneret mod en ansat i tilsynet.

Tre ledende medarbejdere, herunder chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er blevet sendt hjem.

Tilsynet vurderer, at FE fra 2014 til 2020 i forbindelse med kontroller har "tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold".

Ledelsen har også undladt at følge op på indikationer af spionage inden for Forsvarsministeriets område.

Lars Findsen skriver, at han har svært ved at se, at han skulle have et motiv til at have misforvaltet sit embede.

- Personligt har jeg været i statens tjeneste i 30 år denne sommer, og at jeg skulle have et motiv til at have misforvaltet mit embede som chef for FE gennem de sidste knap fem år - som sagen kan give indtryk af - har jeg svært ved at se, skriver Lars Findsen.

Sagen har vakt opsigt mandag, hvor forsvarsminister Trine Bramsen (S) åbner undersøgelse af sagen. Det samme har flere andre partier, som vil til bunds i sagen, krævet.

/ritzau/