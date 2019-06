Det er ikke hver dag, at Lars Løkke Rasmussen (V) erklærer sig 'fuldstændig enig' med Mette Frederiksen (S).

Egentlig havde den fungerende statsminister ikke tænkt sig at sige noget til afskedsreceptionen for SF's koryfæ Holger K. Nielsen.

Men også han måtte bare hylde den tidligere partiformand, skatteminister, udenrigsminister med mere. Nu takker han af efter lidt over 34 år i folkestyrets tjeneste.

»Alle ved jo, at mikrofoner har samme effekt på politikere som sutteflasker på småbørn - begge dele fremkalder vibrerende mundbevægelser,« begyndte statsministeren.

Lars Løkke Rasmussen ville egentlig ikke have holdt en tale - men han gjorde det alligevel. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Lars Løkke Rasmussen ville egentlig ikke have holdt en tale - men han gjorde det alligevel. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Du er et ikon i dansk politik. Det har du altid været. Du er også en diplomatiets mester. Du er en indsigtsfuld og vidende politiker. Dem kunne vi godt have nogle flere af. Det har været et stort priveligum at opleve dig tæt på,« fortsatte Lars Løkke Rasmussen.

Som gave medbragte han et eksemplar af samtalebogen 'Befrielsens øjeblik', som journalisten Kirsten Jacobsen til stor overraskelse for de fleste sendte på gaden midt i valgkampen.

Den kongelige undersøger Mette Frederiksen berettede om, hvordan hun og Holger K. Nielsen udviklede en helt særlig form for lydløs kommunikation, da de som ministre sad til møder i Thorning-regeringens økonomiudvalg.

»Vi sad, så vi havde ret let øjenkontakt og udviklede nærmest ved det første møde en helt særlig evne til at vende en lille del af vores øjne, så vi vidste, at vi var helt uenige i det, der blev sagt,« fortalte Mette Frederiksen.

Måske er det lidt ligesom dengang, nogen forsøgte at sige til mig, at fisk smager godt uden panering. Det er jo ikke rigtigt Mette Frederiksen (S), partiformand og kongelig undersøger

Hun hyldede ham også for at have flyttet SF politisk.

»Det var vel dig, der rykkede SF fra at være et parti, der mente alt det gode til et parti, der tager ansvar. Du fik indskrevet dit parti i rækken af det, man kan kalde ansvarlige partier, som vi andre regner med. Det er din bedrift.«

Spørgsmålet er nu, hvordan Folketinget vil være uden Holger K. Nielsen. Det havde hun ikke svaret på.

»Måske er det lidt ligesom dengang, nogen forsøgte at sige til mig, at fisk smager godt uden panering. Det er jo ikke rigtigt,« sagde hun til de fremmødtes store moro.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen mødte også op for at sige farvel til Holger K. Nielsen (SF). Foto: Philip Davali Vis mere Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen mødte også op for at sige farvel til Holger K. Nielsen (SF). Foto: Philip Davali

Det var også Holger K. Nielsen, vi kan takke for, at et bredt flertal i Folketinget efter nej'et til Maastricht-traktaten enedes om det såkaldte nationale kompromis, som betød, at Danmark fik fire EU-forbehold.

Noget, englæderne godt kunne lære af i dag, hvor det er svært at se, hvordan landet skal komme ud af unionen.

»Det var saftsusemig godt gået,« sagde Mette Frederiksen.

SFs formand Pia Olsen Dyhr erkendte i sin tale, at hun har brugt nogle år på at tage ved lære af Holger K. Nielsen.

Pia Olsen Dyhr synes, Holger K. Nielsen var lidt for velovervejet, da de to mødte hinanden i SFs hovedbestyrelse i 1995. Siden har hun taget ved lære af ham. Foto: Nils Meilvang Vis mere Pia Olsen Dyhr synes, Holger K. Nielsen var lidt for velovervejet, da de to mødte hinanden i SFs hovedbestyrelse i 1995. Siden har hun taget ved lære af ham. Foto: Nils Meilvang

»Jeg husker dig meget for din forstandighed. Jeg blev så træt af, at du altid skulle overveje tingene. Det har jeg lært sidenhen. Når det blæser, har du tit sagt til mig, at det går over om et par dage. 'Det er glemt om et år'. Den is i maven er meget rar,« sagde Pia Olsen Dyhr.

Holger K. Nielsen har været opstillet på Københavns Vestegn. Mange fra baglandet var mødt op for at sige tak til deres lokale folketingsmedlem, der altid har stillet op, når de kaldte - og som de til gengæld har hængt valgplakater op for ved et utal af valg.

Et medlem fra SF Albertslund afslørede i sin tale, at nok er Holger K. Nielsen færdig i dansk politik - men måske ikke helt færdig. Adspurgt om han ville være udenrigsminister nu, hvis han fik buddet skulle Holger K. Nielsen have svaret:

Det vidste du næppe om Holger K. Nielsen Pia Olsen Dyhr (SF), partiformand: »Han har rigtig svært ved at se folk i øjnene. Han er lidt genert. Når man taler med ham, slår han altid blikket ned. Det skulle man lige vænne sig til i starten.« Jacob Mark (SF), gruppeformand: «Han er meget optaget at at gøre sin kone tilfreds. Han er meget optaget af, at det går godt derhjemme.« Leif Mikkelsen (LA), tidligere medlem af Folketingets Præsidium: «Holger er typen, der kan holde en blændende tale fra talerstolen uden at have nogle notater overhovedet. Der er ingen spindoktorer, der har været inde over, det han siger.«

»Ja!«

Selv Enhedslisten var mødt op med ros til Holger K. Nielsen.

»Holger K. Nielsen er rødere end de fleste SF'ere,« sagde Christian Juhl (EL).

Selv rundede hovedpersonen sin tale af med et citat fra det populære ungdomsprogram Tværs fra DR P1:

»Nå, det var bare det. Hej!«