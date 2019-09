Der er blevet skrevet og talt meget om et helt særligt kældermøde i Odense i 2014.

Under jorden i Odense Congress Center mødtes Kristian Jensen og Lars Løkke, og da de igen kom op til Venstres hovedbestyrelsesmøde, var en ellers rødglødende stridsøkse begravet.

Løkke havde pludselig Kristian Jensens opbakning til at fortsætte som formand, men prisen var eftersigende så, at han skulle have mere indflydelse som næstformand.

På den måde affødte kældermødet det meget omtalte begreb 'delt formandskab', som Løkke så siden har benægtet eksistensen af.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Derfor er det altså en af de største politiske hemmeligheder herhjemme, hvad der helt præcist blev sagt på det møde.

En hemmelighed, som kun Lars Løkke, Kristian Jensen, Herning-borgmester Lars Krarup og et fjerde Venstre-medlem kender til.

Claus Richter.

Venstres daværende partisekretær var én blandt fire, der var til stede under det måske mest omtalte møde i dansk politik, men den hemmelighed tager han nu med sig fra Christiansborg.

Venstre kunne nemlig onsdag morgen meddele, at Claus Richter har valgt at trække sig som partisekretær efter otte års tjeneste.

Men hvem er denne Claus Richter, som de færreste måske kender til?

Det er hverken ham, du har skullet krydse af på stemmesedlen, eller ham, som du har set blive interviewet om pension, klima eller noget helt tredje.

Til gengæld har han været langt mere magtfuld i det største borgerlige parti i Danmark end mange af dem, som du rent faktisk kan stemme på, ligesom han har været en del af både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.

Venstres sommermøde. Lars Løkke Rasmussen, Bertel Haarder, Partisekretær i Venstre Claus Søgaard-Richter og Inger Støjberg. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Venstres sommermøde. Lars Løkke Rasmussen, Bertel Haarder, Partisekretær i Venstre Claus Søgaard-Richter og Inger Støjberg. Foto: Søren Bidstrup

Ved Løkkes side har han været inde over alle de interne partianliggender, og det betyder altså også med andre ord, at han har været en stor part i det formandsopgør og den fløjkrig, der har hersket i mange år i partiet.

Og netop i den forbindelse har han aldrig været bleg for at slå hårdt ned på folketingsmedlemmerne.

»Folk i Venstre er så dødtrætte af den mand. Han spiller sine kort forkert. En partisekretær skal styre partiet og være en ydmyg tjener. Men han begynder jo at spille op over for de forskellige politikere. Og det skal han holde lapperne fra,« sagde det tidligere folketingsmedlem fra Venstre Preben Rudiengaard blandt andet i 2014 til Jyllands-Posten.

Dengang kritiserede flere Venstre-medlemmer også Richter for at tale usandt i forbindelse med Løkkes bilagssag og det omtalte kældermøde i Odense.

Det er altså både en hård hund og en enormt magtfuld skikkelse i Venstre, der onsdag takkede af.

Opsigelsen kommer, kun et par uger efter partisekretærens tætte kollega og ven, Lars Løkke, trådte af som formand.

Men det er ikke overraskende, understreger flere eksperter.

»Det er ikke mystisk. Han har været så involveret i den formandssnak, så nu siger han, at hans tider har været der, og at han trækker sig væk. Det overrasker mig ikke,« siger politisk kommentator Klaus Kjøller.

Og hvis du tager et kig i historiebøgerne, så vil du også kunne konkludere, at det ikke er så besynderligt, at Claus Richter takker af efter formandsskiftet.

»Sådan er det bare. Hvis man går systematisk tilbage, så kan man sikkert finde mange eksempler på, at partisekretæren skifter, når formanden skifter. Sådan er det også i Socialdemokratiets historie, som jeg har siddet og kigget lidt på i det seneste stykke tid,« fortæller Tim Knudsen, der er professor emeritus i statskundskab ved Københavns Universitet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Claus Richter.