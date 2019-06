Lars Hansen, byrådsmedlem for Venstre, var meget overrasket, da hans partis hovedbestyrelse for en uges tid siden opfordrede ham til at gå af. Nu har selvsamme bestyrelse smidt ham på porten.

Onsdag aften valgte bestyrelsen i Venstres kommuneforening i Billund at sige farvel og tak til Lars Hansen.

Lars Hansen var indkaldt for at begrunde sit fortsatte medlemskab af partiet, men det lykkedes altså tilsyneladende ikke.

»Han kunne ikke overbevise os om, at han fortsat skal være medlem af Venstre, og så måtte vi tage det skridt. Det er et meget stort skridt, og det er trist og ærgerligt, at det er kommet dertil, men vi har ikke tillid til Lars længere,« siger formand Ivar Nørlund ifølge JydskeVestkysten.

Venstre pointerer endvidere i en pressemeddelelse, at det var en enig bestyrelse, der tog beslutningen om at kyle Lars Hansen ud af partiet.

Det skyldes 'gentagne tillidsbrud gennem årene som byrådsmedlem for Venstre', lyder det i meddelelsen.

Lars Hansen fik 278 stemmer ved det seneste kommunalvalg, hvilket betyder, at han var den Venstre-politiker, som fik sjetteflest stemmer i kommunen.

På trods af dette bakker Venstres byrådsgruppe op om bestyrelsens beslutning om at ekskludere Lars Hansen.

»Det er en meget beklagelig situation og en trist udgang på et kedeligt forløb. Venstre er svækket og går fra 10 til ni medlemmer i byrådet, men på trods af det har Venstres kommuneforening fundet det her skridt nødvendigt, og det bakker jeg op om,« siger gruppeformand Peter Fredensborg til JydskeVestkysten.

Det er det faktum, at Lars Hansen ikke havde orienteret gruppen om sit ståsted i sagen om grundlovsceremonierne, der har fået bægeret til at flyde over for bestyrelsen.

Lars Hansen stemte imod forslaget om tvunget håndtryk til nye danske statsborgere, hvilket resten af byrådsgruppen bestemt ikke var tilfredse med.

Lars Hansen fortæller til JydskeVestkysten, at han fortsætter som løsgænger i Billund Byråd, og at han overvejer at anke bestyrelsens beslutning.

Han fortæller endvidere, at han ikke fortryder nogen de ting, han har gjort eller sagt i forløbet, da han 'har handlet ud fra sin overbevisning.'

Det er ikke første gang, at Lars Hansen stemmer imod partilinjen.

Også i forbindelse med sammenlægningen af Stenderup Skole og Søndre Skole til den nuværende Lynghedeskolen gik han egne veje.

Den gang gjorde han det i selskab af tre andre Venstre-medlemmer - henholdsvis Kristian Nørgaard, Kenneth Storbank og Ulrich Kristensen. De tre er i dag alle ude af lokalpolitik.