Der er ca. halvanden millioner kvæg i Danmark. Men det kan blive reduceret til mindre end en halv million de kommende år.

Til gengæld kan vi få skov, hvor der før var marker, og mange landbrug vil gå konkurs.

Forskere kan allerede nu fremstille kunstigt kød af kødceller, der vokser i ståltanke.

Det kan bruges til hakket kød, burgere og dyrefoder. Og man arbejder på at fremstille en kunstig steak, fedtmarmoreret med struktur og det hele.

Problemet er prisen. Det er stadig meget dyrere at fremstille kunstigt kød end at tage det fra en ko. Men det bliver hele tiden billigere at fremstille kunstigt kød. Inden for nogle få år vil det blive billigere end den gammeldags metode. Og så sker der noget.

Køer lukkes på græs ved Møllergården i Kirke Hyllinge under økodagen, søndag den 15. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Køer lukkes på græs ved Møllergården i Kirke Hyllinge under økodagen, søndag den 15. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Kunstigt kød er stadig monsterdyrt. Jeg tror, der går længere tid end ti år, før det bliver billigere end rigtigt kød. Men det kommer til at ske. Det er der ingen tvivl om. Det er dystre forudsigelser for landbruget,« siger Margrethe Therkildsen, ph.d i biokemi, der arbejder med proteiner og kødkvalitet på Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

Hun tager muskelceller ud af dyr, de deler sig og bliver til kød.

»Det er på et tidligt stadie. Der blev lavet en kunstig burger i 2013, men den er ikke på markedet endnu. Men der er mange gode ideer i spil, blandt andet alger fra havet. Det kommer på et tidspunkt,« siger hun,

»Det sker om to-tre år, måske fire-fem. Kunstigt kød bliver meget snart billigere end rigtigt kød. Danmark er i en stærk position til at blive førende, hvis man udvikler disse teorier. Hvis man omstiller i USA, vil man kunne tage marker, der fylder et område fem gange så stort som Tyskland, og omlægge dem til skove,« siger mangemillionæren og serieiværksætteren Lars Tvede.

Han omtaler i Børsen en undersøgelse fra den amerikanske tænketank RethinkX.

Mærkedage. Arkivfoto: Forfatter og iværksætter Lars Tvede fylder 60 år d. 26. februar. Arkivfoto: Lars Tvede. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2017) Foto: Nils Meilvang Vis mere Mærkedage. Arkivfoto: Forfatter og iværksætter Lars Tvede fylder 60 år d. 26. februar. Arkivfoto: Lars Tvede. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2017) Foto: Nils Meilvang

Undersøgelsen viser, at omstillingen vil ske indenfor de næste ti år.

»I 2030 vil efterspørgslen efter kvægbaserede produkter være faldet med 70 pct. Inden vi når dette punkt, vil den amerikanske kvægindustri de facto være gået konkurs,« hedder det i undersøgelsen.



Den kommende revolution i den globale fødevareproduktion sammenlignes med det skifte, der skete for 10.000 år siden, hvor menneskeheden gik fra at være samlere og jægere til at holde pattedyr som køer, svin og får.

Du kan i den nære fremtid med god samvittighed sætte tænderne i en saftig og velsmagende burger. Ingen dyr er slagtet for at levere bøffen, ingen ny skov fældet for at skaffe foder til den, ingen methanbøvser har påvirket klimaet, og ingen gylle er sluppet ud i miljøet.

»RethinkX er en ny tænketank, der kun har produceret to rapporter. Men manden bag er veluddannet og har stor erfaring. Det er yderst veldokumenteret, og kilderne er seriøse. Jeg tvivler dog på, at den kommercielle omstilling af fødevareindustrien vil ske så hurtigt. Men der er ingen tvivl om, at det kommer til at ske,« siger Lars Tvede, der udgiver bøger om samfundet og fremtiden på Gyldendal Business.

»I gamle dage skete udviklingen kun i Vesten, nu sker det over det hele,« tilføjer han.

Køer på græs hos Økolandmand Anders Illum ved Skibby Foto: Thomas Freitag Vis mere Køer på græs hos Økolandmand Anders Illum ved Skibby Foto: Thomas Freitag

Direktør i Landbrug og Fødevarer Anne Lawaetz Arhnung mener ikke, det går sådan:

»Vi kigger ind i mange spændende måder at fremstille fødevarer på, og i fødevareklyngen følger vi udviklingen tæt. Men selvom man i fremtiden måske vil kunne dyrke udvalgte mælkeproteiner i store tanke med genmodificerede gærbakterier eller kopiere mælke- og kødproteiner ved at dyrke dem ud fra køers stamceller, så kan det blive svært at fremstille noget så unikt som et glas mælk eller en god bøf,« skriver hun i en mail til B.T.

»Vi forventer stadig, at der vil være en stor efterspørgsel efter helt naturligt fremstillet mælk og kød med den kompleksitet og kvalitet, det indeholder. I 2050 vil verden være befolket af næsten ti milliarder mennesker, som får flere penge mellem hænderne og en bedre levestandard. FN’s landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, vurderer da også, at der på verdensplan vil være brug for mere kød i fremtiden,« fortsætter hun.