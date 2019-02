Solstrålen Mint har mistet sin glans.

De sidste fem måneders politiske tovtrækkeri med luftige løfter og ukendte garantier har sat sine tydelige spor i bevidstheden på den unge teenager.

Det fjollede og konstante smil, Mint altid havde på sine læber, er byttet ud med en mine, der er alvorlig og trist.

Usikkerheden om, hvad der skal ske med hende, kravler for hver dag, der går, endnu længere ind under huden på hende, og til tider ligner hun en pige, hvis tro på en dansk fremtid synes at svinde ind lidt efter lidt.

Frank Thøgersen (tv.) tager afsked med Mint og hans kone Ratree (th.) i Københavns Lufthavn den 8. oktober 2018. Foto: Niels Meilvang

Observationerne er Frank Thøgersens. Mints stedfar.

Hver dag - og ofte flere gange om dagen - snakker han med Mint på en videoforbindelse til Thailand, hvor datteren lige nu bor og går på kostskole.

»Jeg kan se på hende, at hun har ændret sig. Smilet, som altid var der engang, det er der ikke længere,« siger Frank Thøgersen til B.T.

»Især i aftes lagde jeg mærke til det, da hun sendte nogle videoer til mig. Hun plejede altid at have det her nervøse smil på læben. Det er væk.«

Dårlige nyheder

Videosamtalen, som Frank havde med Mint onsdag aften, var desværre ikke en af deres mange hyggesnakke, hvor Frank og lillebror Malik fortæller Mint om dagens strabadser hjemme i Køge.

Det var en samtale, hvor Frank var nødt til at tage flere dybe indåndinger og finde den lige dele stærke og følsomme far-stemme frem, inden han ringede op.

Samtalen handlede om, at der i regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet var truffet enighed om, at reglerne på udlændingeområdet skulle ændres.

Ændringerne betød, at udlændinge, der vil have deres børn til Danmark, fremover skal søge om det hurtigst muligt og senest tre måneder efter, at forælderen selv har fået opholdstilladelse i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede onsdag nye regler om familiesammenføring med børn. Reglerne vil gælde fremadrettet, og der er derfor intet, der indikerer, at Mint eller de andre udviste børn for glæde af ændringerne. Foto: Ida Marie Odgaard

Reglerne for loven - som flere gange er blevet dømt Mint-loven - indeholdt ikke en eneste strofe om Mint eller de andre 61 udviste børn, der på baggrund af de 'gamle' regler er blevet nægtet dansk opholdstilladelse og smidt ud af landet, fordi de ikke kan integreres.

Mint blev altså - uden et eneste ord - stort set definitivt dømt ude af politikerne, som over for B.T. ikke turde sige det med de eksakte ord, men heller ikke levnede den 13-årige pige mange chancer for nogensinde at få opholdstilladelse i Danmark.

Det var også derfor, at Mint så så bedrøvet ud, fortæller Frank Thøgersen.

Nyheden tog hårdt på hans datter, og hendes stemme knækkede flere gange over, imens de snakkede sammen.

Efter noget tid blev det for overvældende for Mint, og pludselig slukkede hun skærmen, så der blev sort.

»Det er virkelig hårdt at se hende sådan. Normalt kan hun sagtens være glad, og især når hun snakker med sin lillebror, er hun et stort smil. Men så snart vi taler om sagen, bliver hun trist. Hendes blik bliver tomt, og hun kigger væk,« fortæller Frank Thøgersen til B.T.

Udvikler Mint traumer?

Noget af det, der skræmmer Frank allermest, er tanken om, hvad de her oplevelser for en blot 13-årig pige kommer til at betyde ude i fremtiden.

»Kan det på sigt udvikle sig til traumer? Det frygter jeg tit.«

Lillebror Malick og papfar Frank i Bangkok for at besøge Mint og og Mints mor, Ratree.

Selvom Mint kun er en pige, har hun under hele sagens forløb været tvunget til at sætte sig ind i ting, der langtfra er hverdagskost for en 'almindelig' teenager.

Ting, love og regler, som end ikke de danske politikere på Christiansborg har kunnet finde hoved og hale i.

Ifølge Frank forstår Mint langt mere, end man umiddelbart skulle tro, og derfor er det ekstremt hårdt at se og høre på, når Mint spørger ham ind til forsidernes ordlyd som 'Vil ikke have Mint' eller 'Mint dømt ude'.

»Hun forstår det. Og det gør ondt på hende, kan jeg se.«

Håbet er svært at bevare

Frank Thøgersen har lige siden den 8. oktober - hvor Mint blev udvist af Danmark - troet på, at det nok skal lykkes at få Mint tilbage. Og hver dag fortæller han sin datter, at de ikke giver op.

Alligevel er det svært at bevare håbet, når det i hans øjne virker til, at politkerne ikke ønsker at få Mint og de andre udviste børn hjem, selvom de samtidig indrømmer, at loven - der har udvist dem - har ramt ved siden af.

»Jeg forstår ikke, at man har velvilje til at lave bagudrettede stramninger på udlændingeområdet, men ikke vil gøre det, når det drejer sig om lempelser. Hvis der er stemning for det, kan de jo bare gøre det,« siger Frank Thøgersen og fortsætter:

»Jeg har endnu ikke hørt en eneste politiker, der har sagt, at loven rammer, som den skal. Alle sammen siger, at den rammer forkert. Derfor synes jeg også, at det er underligt, at man ikke har velvilje til at rette det, der nærmest er kommet til at hedde Mint-loven, men som paradoksalt nok ikke kommer til at omfatte min datter.«