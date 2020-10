»Er det dig, der er krænkeren?«

Spørgsmålet til Morten Østergaard blev stillet tirsdag klokken 13.25 – da krænkeren i Lotte Rod-sagen stadig var unavngivet.

På det tidspunkt var alle mænd i den radikale folketingsgruppe under mistanke for at være personen, der i 2011 havde befamlet partifællen Lotte Rod.

Gang på gang afviste de over for Jyllands-Posten at have noget med sagen at gøre.

Og hvis man ser videoen i toppen af artiklen, var Morten Østergaard tirsdag ikke meget for at erkende, at det rent faktisk var ham, der havde lagt sin hånd på Lotte Rods lår for næsten 10 år siden.

»Den konkrete sag har jeg håndteret på den måde, som jeg mener er rigtig,« sagde Østergaard.

Er det dig, der er krænkeren?

»Hvad siger du?« svarede den daværende radikale leder.

Er det dig, der er krænkeren?

»Nej. Det, jeg siger til dig, det er, at jeg vil ikke gå ind i de her konkrete personspørgsmål. Og jeg kommer ikke til hverken på egne eller andres vegne at sige noget som helst om personspørgsmål.«

Dagen efter var svaret et helt andet.

Efter et langt krisemøde i biblioteket Den Sorte Diamant stillede Morten Østergaard sig frem foran den samlede danske presse og erkendte:

»Det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lår.«

Og netop det manglende mod til at erkende sin fejl over for sine partifæller var en afgørende faktor til partilederens fald, fortalte han selv:

»Jeg har svigtet mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men at jeg også er nødt til at være åben om, at det var mig.«