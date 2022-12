Lyt til artiklen

Der blev uddelt 13 bøder mellem 7.40 og 8.20 fredag morgen til en gruppe uheldige forældre på Fyn.

Det skriver Fyens.

Bøderegnen stammer fra et gennemgående problem Aarupskolen døjer med – at forældrene, der skal aflevere deres børn, ikke respekterer, at der er et indkørselsforbud.

Derfor var en betjent fra lokalpolitiet i Assens og en betjent fra færdselspolitiet mødt op for at kontrollere forældrene. 12 af bøderne var for ikke at respektere indkørselsforbuddet, mens en bøde blev givet for at tale i telefon under kørslen.

»Vi har tidligere været oppe på skolen og givet en løftet pegefinger. Denne gang besluttede vi os for at uddele bøder,« siger Bjarne Puggaard, der er politikommissær og leder af lokalpolitistationen i Assens.

Det har længe været et problem på skolen, at forældrene vil aflevere deres børn helt til døren, hvorfor det også var skolens ledelse, der havde bedt politiet om at lave en kontrol.

Bøderne, der blev uddelt, lyder på 1500 kroner stykket.