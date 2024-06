Han ville bare lige have rene linjer.

Derfor satte borgmesteren i Guldborgsund Kommune forleden sit eget privatliv på dagsordenen under et byrådsmøde, hvor han kom med en overraskende udmelding.

Det skriver Folketidende.

Den socialdemokratiske borgmester, Simon Hansen, kunne under et lukket punkt på byrådsmødet fortælle, at han nu er kæreste med det konservative byrådsmedlem Emma Holm.

Ifølge mediet gav han orienteringen for at sikre gennemsigtighed i de politiske processer i byrådet.

Overfor Folketidende bekræfter den 38-årige borgmester forholdet til det 24-årige byrådsmedlem, men han har ikke yderligere kommentarer.

Simon Hansen blev skilt sidste efterår.

Borgmesteren blev kendt udover lokalområdet sidste år, da han gik op mod sit eget partis beslutning om at sløjfe store bededag som helligdag.

Simon Hansen mente, at en afskaffelse ville gå ud over de mange foreninger, som på netop denne dag holder stævner og markeder, hvor de indtjener en stor del af de penge, som er nødvendige for at holde foreningslivet kørende.

Til TV2 Øst sagde han:

»Hvis man afskærer vores foreninger fra at lave et stykke frivilligt arbejde for deres medlemmer, har vi færre, der kommer ud og er aktive i et fællesskab. Det er heller ikke godt for danskerens mentale sundhed.«