Der blev jublet, klappet og affyret massive mængder blå konfetti.

Stemningen var helt i top under Venstres ekstraordinære landsmøde lørdag formiddag, da Jakob Ellemann-Jensen blev udråbt til ny formand.

Hans kone, Anne Marie, kyssede ham foran rullende kameraer. Og en tydeligt rørt Uffe Ellemann-Jensen gav sin søn en ordentlig krammer.

Festen sluttede dog slet ikke for familien Ellemann, da landsmødet lørdag eftermiddag var færdig i MCH Messecenter Herning. Tværtimod.

Den nye formand inviterede nemlig hele familien til fest søndag aften i sit hus i Birkerød i Nordsjælland.

»Vi var hele familien samlet hos Jakob,« siger Uffe Ellemann-Jensen til B.T.

Også formandens søster Karen Ellemann, der før valget var Venstres gruppeformand, var med til festen.

»Karen var der også. Jo, jo, vi var der alle sammen,« forklarer han.

Uffe Ellemann-Jensen var selv formand for Venstre fra 1984 til 1998. Altså havde han i 14 år lige det job, der nu er hans søns.

Derfor har den nu 77-årige pensionist om nogen oplevet, hvad der er godt og skidt ved at være leder af det største borgerlige parti.

Om dette fyldte noget i samtalerne med hans søn ved festen søndag aften, vil Uffe Ellemann-Jensen dog ikke ud med.

»Det, vi snakkede om, vil vi holde for os selv,« siger han.

Havde du en gave til ham, når han er blevet ny formand, ligesom du selv var i mange år?

»Ja, han har fødselsdag på onsdag, så det havde jeg,« siger han.

Det er rigtigt, din søn bliver 45 år. Kan du fortælle, hvad han fik?

»Det kan jeg godt. Han fik et par gummistøvler til, når han skal bevæge sig rundt. Han har et par gummistøvler, men de er blevet slidt så meget, at de er blevet utætte. Nu fik han et par luksus-gummistøvler, han kan bruge, både når han går på jagt og i stalden,« forklarer han og understreger, at det var en rigtig hyggelig fest.

Inden festen søndag skulle Uffe Ellemann-Jensen og hustruen, Alice Vestergaard, dog hjem fra landsmødet.

En ret lang køretur fra midtjyske Herning til hjemmet i Hørsholm ud til Øresund.

»Jeg er ikke så mobil, så det var Alice, der kørte det meste af vejen,« slutter han.