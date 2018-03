Skilsmissemanual fra domstolene er et fremskridt, men vil have størst effekt hvis politisk aftale bakker op.

København. Et dommerudvalg har forfattet en ny manual for domstolenes håndtering af skilsmissesager, skriver Politiken.

Manualen er et vigtigt skidt i den rigtige retning, vurderer Anne Broksø, der er formand for Danske Familieadvokater.

Men hvor stor en effekt manualen vil have, afhænger af den politiske aftale, der forventes at blive præsenteret tirsdag.

- Den vejledning, dommerne har udarbejdet, er et rigtig godt værktøj. Det er en anerkendelse af, at en familie ikke bare er en familie, men at de her sager skal behandles individuelt, siger Anne Broksø.

Med den nye manual vil domstolene arbejde ud fra fire forskellige skilsmissemodeller. Den valgte model afhænger af niveauet af konflikt og vælges i samarbejde med forældrene og rådgivere.

Det vil skabe større gennemsigtighed og ensretning af skilsmissesagerne, vurderer Anne Broksø.

- Jeg tror på, at det kommer til at betyde mere langtidsholdbare løsninger for familierne i mange af sagerne, siger hun.

- Det vil have en stor betydning. For hvis familierne ryger ind og ud af systemet flere gange, kan skilsmissen have negative konsekvenser for barnet i mange år.

Anne Broksø håber, at den nye manual vil betyde, at flere konflikter vil slutte, når en familie har været igennem skilsmissesystemet første gang.

- Men nu må vi først se, om alle konfliktsagerne lander hos domstolene. Ellers kommer det ikke til at betyde noget som helst, siger Anne Broksø.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) ventes tirsdag formiddag at præsentere en politisk aftale om nye skilsmisseregler.

Formanden for Danske Familieadvokater håber, at aftalen betyder, at alle konfliktsager lander ved domstolene. Det vil skabe mere ro og hurtigere sagsbehandling for familierne, vurderer hun.

