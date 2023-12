Regeringen og arbejdsmarkeds parter har præsenteret en trepartsaftale med lønløft for offentligt ansatte.

En trepartsaftale med et lønløft på 6,8 milliarder kroner, eller tre milliarder kroner efter skat og tilbageløb, til udvalgte grupper i det offentlige er mandag blevet præsenteret i Finansministeriet.

Lønloftet skal være fuldt indfaset allerede i 2026.

Sådan fordeler pengene sig:

* 1,9 milliarder kroner skal bruges på at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen.

* 1,9 milliarder kroner skal bruges på at understøtte trygge rammer for børn, unge og de sårbare borgere.

* 1,86 milliarder kroner skal bruges på at få sundhedspersonale til at arbejde på sygehus og til at sprede vagtbyrden ud på flere.

* Godt 1,1 milliarder kroner skal bruges på at understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid.

* Der afsættes desuden 30 millioner kroner til at løfte lønniveauet varigt for fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente ansat i kriminalforsorgen.

* Finansminister Nicolai Wammen (S) bekræfter på et doorstep, at gennemsnitslønstigningen vil være på cirka 2500 kroner månedligt per person, og at 200.000 ansatte vil være omfattet.

- Men det er klart, at det vil blive meget afhængigt af, hvordan man forhandler sig frem i de overenskomstforhandlinger, der kommer, siger Wammen.

Kilde: Finansministeriet.

