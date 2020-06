Lønmodtager med årlig indkomst på 400.000 kroner kan se frem til 17.000 kroner i feriepenge. Læs mere her.

Et bredt flertal i Folketinget blev natten til mandag enige om at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge.

Det er befolkningens egne penge, som bliver udbetalt.

Der er indefrosset fem ugers feriepenge grundet en ændring i ferieloven, og pengene skulle egentlig først være udbetalt, når den enkelte går på pension, men de bliver nu skudt afsted for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen.

Pengene er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så man skal have haft et job i den periode for at få penge.

Den konkrete udbetaling afhænger af flere forhold - blandt andet om du betaler topskat.

Her er et overslag over, hvad du kan forvente at få udbetalt efter skat, når de tre ugers feriepenge bliver udbetalt:

* Årlig indkomst før skat: 100.000 - udbetaling på 4500 kroner efter skat.

* Årlig indkomst før skat: 200.000 - udbetaling på 9000 kroner efter skat.

* Årlig indkomst før skat: 300.000 - udbetaling på 12.600 kroner efter skat.

* Årlig indkomst før skat: 400.000 - udbetaling på 16.800 kroner efter skat.

* Årlig indkomst før skat: 500.000 - udbetaling på 21.000 kroner efter skat.*

* Årlig indkomst før skat: 600.000 - udbetaling på 19.200 kroner efter skat.*

* Årlig indkomst før skat: 1.000.000 - udbetaling på 32.400 kroner efter skat.

Kilde: Danske Bank.

* Topskattegrænsen er i år på 531.000 kroner og påvirker derfor udbetalingen af feriepenge efter skat, når ens løn ligger over det leje.

/ritzau/