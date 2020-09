Blandt andet sænkes forsamlingsforbuddet til 50 personer, mens restauranters og caféers åbningstid begrænses.

Smittetallet fortsætter med at stige, og i et forsøg på at bremse den indfører myndighederne særlige restriktioner i 18 danske kommuner. Det gælder Odense Kommune og 17 københavnske kommuner.

Her er et overblik over de skærpede restriktioner:

* Forsamlingsforbuddet skærpes. Det betyder, at forbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.

* Åbningstiden for restauranter, barer og caféer bliver begrænset til klokken 24.00.

* Københavnsområdet og Odense Kommune bliver undtaget fra den ellers planlagte udvidelse af den tilpassede Superligaordning til andre idrætsarrangementer.

* Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet.

* Myndighederne anbefaler, at sociale arrangementer på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser bliver aflyst.

* Sundhedsstyrelsen vil i løbet af de kommende dage udarbejde skærpede anbefalinger.

* Der lyder en opfordring til at arbejde hjemme, undgå offentlig transport og begrænse trængsel i detailhandlen.

Kilde: Pressemøde med sundhedsmyndighederne, sundhedsministeren og borgmestre fra Odense og København og B.T.

