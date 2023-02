Lyt til artiklen

Han har en fortid som aktiv fagforeningsmand, og så er han søn af en af landets magtfulde fagbosser, der tordner mod afskaffelsen af store bededag.

Tirsdag skal han som nyvalgt socialdemokrat sætte det kryds, der gør afskaffelsen til virkelighed.

»Det er da ikke sjovt,« siger Thomas Skriver Jensen til B.T.

Thomas Skriver er industritekniker, tidligere formand for Dansk Metal Ungdom og indtil sidste år tillidsrepræsentant på en maskinfabrik i Ullerslev. Han er fortsat medlem af bestyrelsen for Metal Odense.

Og så er han søn af Claus Jensen, formand for Dansk Metal, der er imod afskaffelsen af helligdagen.

Tirsdag skulle Thomas Skriver Jensen egentlig have holdt et oplæg om én af sine mærkesager, nemlig erhvervsuddannelser.

Men fordi Enhedslisten, SF, Nye Borgerlige, DF og Danmarksdemokraterne i forbindelse med afstemningen har opsagt de såkaldte clearingsaftaler, der normalt sikrer, at alle medlemmer af Folketinget ikke behøver at troppe op ved hver eneste afstemning, har Socialdemokratiet valgt at sende alle afsted.

Fakta om clearingaftaler Normalt har partierne i Folketinget en aftale, der betyder, at ikke alle politikere behøver møde op til afstemningerne i Folketingssalen. Derfor aftaler regeringen og oppositionen normalvis et antal fraværende politikere til en afstemning, så resultatet bliver det samme. På den måde kan ministre og politikere varetage andre opgaver eller tjenesterejser til daglig. Det kaldes 'clearingaftaler', og det er altså den, en række partier har opsagt tirsdag. Her skal forslaget om at afskaffe store bededag tredjebehandles.

Glæder du dig til at stemme for at afskaffe store bededag?

»Om jeg glæder mig? Det ved jeg ikke. Det er, som det nu er. Det er klart, det er aldrig nogensinde lige så sjovt at tage de beslutninger, man tager for at generere penge, som det er, når man udmønter penge. Men nej, der er ikke de store følelser i det.«

Men du vil alligevel ikke sige, at du glæder dig?

»At jeg glæder mig, nej, det vil jeg ikke sige. Men det er ikke sådan, at jeg synes, at det er enormt ubehageligt, eller at jeg på anden måde ikke havde lyst til at være der. Det er en del af arbejdet.«

Thomas Skriver Jensen kalder det et »nødvendigt forslag« for at sikre penge og arbejdsudbud til de ting, regeringen gerne vil.

Men det gør det altså ikke tirsdagens afstemning til én, han nødvendigvis ser frem til.

»Det er klart, jeg tror ikke, der er nogen, der går ned og trykker, der synes, det er sjovt at afskaffe store bededag,« siger socialdemokraten.

Ville du hellere slippe for at trykke på knappen, så du ikke på samme måde kunne holdes op på det?

»Nej, sådan ser jeg ikke på det. Det nytter ikke at dukke sig. Det, jeg ser som suverænt det vigtigste, er at få talt med folk. Specielt dem, der har været sure, for eksempel i fagbevægelsen, som jeg selv kommer fra.«

»Det har jeg virkelig gjort noget ud af. Jeg var eksempelvis til demonstrationen imod afskaffelsen af store bededag. Ikke for at demonstrere, men for at tale med folk.«

Thomas Skriver mener, at der er alt for meget fokus på afskaffelsen af store bededag i forhold til de »mange gode ting til den danske model,« der ifølge ham er i regeringsgrundlaget.

For eksempel at regeringen vil forsøge at få annulleret et EU-forslag om minimumsløn og hæve fagforeningsfradraget.

»Det er min opfattelse, at når vi taler om det samlede regeringsgrundlag, så forstår folk godt, at det er en regering, der vil de danske lønmodtagere. Men det er da klart, det har da ikke altid været nogle nemme diskussioner.«

Kan det få konsekvenser for dig, hvis du for eksempelvis skal have opbakning fra fagbevægelsen til næste valg, at du selv skal ned og sætte krydset?

»Nej, det tror jeg ikke. De, der kender mig fra fagbevægelsen, ved, hvad jeg kæmper for.«

Håber du, at dine venner fra fagbevægelsen har glemt, at du går ned og sætter dit kryds på tirsdag?

»Nej, det håber jeg ikke. Hvis man bliver politiker for at gemme sig, når det kommer svære beslutninger, så synes jeg, man skal lade være med at blive politiker.«