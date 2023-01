Lyt til artiklen

Lederne i landets store fagforeninger holder her til aften et ekstraordinært møde, hvor de planlægger en strategi for, hvordan de skal håndtere SVM-regeringens lovforslag om afskaffelse af store bededag som helligdag.

Det erfarer B.T. fra flere centrale personer i fagforeningerne.

Mødet er blevet planlagt i al hast, efter SVM-regeringen torsdag eftermiddag har fremlagt hele lovforslaget til afskaffelse af store bededag.

Ifølge B.T.s oplysninger er fagforeningerne BUPL og 3F klar til at komme med en udtalelse om lovforslaget omkring klokken 20 torsdag aften.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, oplyser til Ritzau, at det er forretningsudvalget i hovedorganisationen, der torsdag aften skal samles til et ekstraordinært møde for at drøfte regeringens plan.

»Som jeg tidligere har udtalt, bryder regeringen med sit forslag den grundlæggende balance på arbejdsmarkedet, som vi har været enige om i en menneskealder,« siger hun til Ritzau og tilføjer:

»Det er vi dybt chokerede over, og vi finder det direkte utilstedeligt.«

I forretningsudvalget til Fagbevægelsens Hovedorganisation sidder formændende for landets største organisationer.

Tidligere i dag har beskæftigelsesminister Ane Halsbo-Jørgensen (S), da også erkendt, at der vil være danskere, som kommer til at gå ned i løn ved at store bededag afskaffes.

Det gælder blandt andet sygeplejersker, jordemødre og politibetjente, som i sidste ende mister flere hundrede kroner i tillæg.

»Det betyder både, at hvis der er særlige genetillæg for tidligere at have arbejdet på store bededag, så er de ikke længere i spil, fordi det ikke længere er en helligdag. Men det betyder også, at folk, der plejer at holde fri den dag, får ekstra i løn. Og det vil sige, at de stiger knap en halv procent i løn,« sagde ministeren sidst på eftermiddagen til B.T.

