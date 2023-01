Lyt til artiklen

Nyheden, om at danskerne må se langt efter store bededag, er så småt ved at være feset ind.

Men hos pædagogernes fagforening BUPL, så er nyheden langt fra faldet i god jord. Tværtimod.

»Vi har internt drøftet det her lovforslag, som jeg næsten hellere vil kalde for et lovdiktat. Og det ser jo værre ud, end vi regnede med, og for os alle, også pædagoger, der er det helt uhørt, fordi man på den her måde fjerne en fridag og tvinger vores medlemmer til at arbejde en dag mere,« forklarer BUPLS formand, Elisa Rimpler, til B.T.

»Det kan vi ikke acceptere. Man kan roligt sige, at vi allesammen er rystede over, at man på den her måde tilsidesætter det partssamarbejde, som vi bryster os af i forhold til den danske forhandlingsmodel.«

Dagen igennem har regeringen også haft ørerne i maskinen fra andre politikere på Christiansborg. Forslaget får blandt andet hårde ord fra både Enhedslisten og SF.

»Det lyder næsten som om, at regeringen mener, at lønmodtagerne skal være taknemmelige for, at de får løn for at arbejde en dag mere, når regeringen stjæler deres forårsfridag,« siger Pelle Dragsted, der er finansordfører for Enhedslisten, til B.T og tilføjer:

»Det er jo næsten komisk.«

SF mener direkte, at SVM-regeringen skal droppe forslaget.

Elisa Rimpler og resten af BUPL stemmer i og kan ikke forstå, at man tilsidesætter folk sådan.

»Det er uforståeligt, hvordan man på den måde bare tilsidesætter det og bare går ind i vores overenskomst og dikterer, hvordan tingene så skal være fremadrettet. Det plejer kun at ske, når regeringen afbryder en konflikt, men her er det jo på en helt anden måde et indgreb i den danske forhandlingsmodel, så det er vi da rystede over.«

BUPL er ikke den eneste organisation, som er dybt rystede. Forbundsformand for 3F Henning Overgaard er endnu mere rystet, efter han har læst lovforslaget.

»Nu har jeg gået og været bekymret og gal i skralden over det her i nogle dage, og nu har jeg så læst lovforslaget, og så vil jeg bare sige, at det her er meget værre end jeg overhovedet havde forestillet mig,« siger han til B.T og fortsætter:

»Det er det helt principielle i, at man her kører fuldstændig henover en mere end hundrede år gammel model, der har bragt vores velfærdssamfund og konkurrencedygtighed for vores virksomheder derhen, hvor vi er i dag. Det kører man simpelthen hen over med pennestrøg. Det er virkelig noget, der kommer til at stå i den sorte bog.«

Henning Overgaard kan ikke se en anden vej end, at de tilbageruller forslaget. Det er ifølge ham et overgreb på lønmodtagerne.

»Jeg er nu endnu mere rystet over, at i stedet for at indrømme, at man er kommet på et forslag, som det er umuligt at gennemføre uden at køre den danske model over, så gør man det meget værre. Det er simpelthen voldsomt. En ting er, at man har fået en skæv idé, så må man indrømme det og lade være med at gennemføre det, hvis man kan se, at det kører alt andet over.«

»Det er et overgreb på den danske model, og det er et overgreb på lønmodtagerne, at man vil fratage os en fridag. En fridag, der skal være med til at hjælpe os til, at vi i forvejen kan holde til et arbejdsliv, hvor politikerne tvinger os til at have et længere og længere arbejdsliv. Nu vil de også tage en fridag fra os.«

Regeringen vil gøre store bededag til en normal arbejdsdag for danskerne fra 2024.