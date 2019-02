Sygdom og barsel skal tælle med, når et arbejdsliv med fysisk arbejde skal gøres op i år.

De to fagforeninger FOA og 3F giver lørdag i Jyllands-Posten i et fælles debatindlæg deres bud på, hvordan man kan forbedre pensionssystemet.

De to fagforeninger lægger sig på linje med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og kræver, at grupper med særligt hårdt arbejde skal kunne trække sig tilbage tidligere.

Ordningen skal bygges op om, hvor mange år ansatte i disse gruppe har haft på arbejdsmarkedet. Og her vil fagforeningerne have, at barsel og perioder med ledighed og sygdom skal tælle med.

- Det er afgørende, at den nye ret til fleksibel tilbagetrækning tager afsæt i en reel ligestilling, så både mænd og kvinder opnår samme muligheder, skriver de to fagforbunds formænd.

- Det betyder, at der skal tages udgangspunkt i, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, herunder ledighedsperioder, sygdom, barsel og forskellige ansættelsesformer.

De to fagforbunds formænd, Per Christensen fra 3F og Mona Striib fra FOA, efterlyser også ændringer i den ordning, der hedder seniorførtidspension. Her skal kravene lempes, mener de.

- Færre end 10 procent af det forventede antal er på ordningen. Der er brug for en langt bedre, mere lempelig og udvidet ordning, skriver de.

De to fejer også anker om problemer med at skaffe data til side og kræver, at der bruges såkaldte "objektive krav" - altså krav man kan måle og veje - frem for subjektive krav, der kræver en vurdering.

Til sidst nævner de, at uligheden i sundhed skal mindske. Det er dog ikke uddybet hvordan.

På samme måde skal en ny ordning være "finansieret samfundsøkonomisk ansvarligt". Det er dog ikke angivet, hvordan det kan gøres.

