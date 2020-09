Ordningen med jobdeling skal forlænges for at undgå usikkerhed om danske arbejdspladser, siger Dansk Metal.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i slutningen af august enige om en udvidelse af ordningen for arbejdsfordeling. Den skal forhindre fyringer under coronakrisen.

Delejob-ordningen løber senest til maj næste år. Men allerede nu vil et af landets største fagforbund Dansk Metal have udvidet ordningen helt frem til 2022.

Det fortæller Dansk Metals formand, Claus Jensen, til A4 Arbejdsliv.

- Når vi kigger på de europæiske lande, som mine medlemmers virksomheder handler meget med, så har flere af dem lavet arbejdsfordelings-modeller, der løber væsentligt længere end vores.

- Derfor synes jeg, at vi hurtigst muligt skal få forlænget vores ordning også, siger Claus Jensen.

Formanden henviser til, at både Tyskland og Frankrig har lavet statsstøttede ordninger for arbejdsfordeling. De løber til udgangen af næste år.

Norge og Sverige har ligeledes lavet ordninger for arbejdsfordeling. De løber til og med sommeren 2021.

- Det er jo lande, vi konkurrerer med. Derfor vil det være ærgerligt, hvis vi begynder at skabe usikkerhed om danske arbejdspladser, fordi virksomhederne synes, at det er mere attraktivt at være i lande, der har mere fleksible og længerevarende ordninger, siger Claus Jensen.

Ordningen skal evalueres til november. Og hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bakker man umiddelbart op om meldingen fra Dansk Metal.

- Der er ikke nogen tvivl om, at coronasituationen er alvorlig. For danske virksomheder, for danske lønmodtagere og for hele det danske samfund.

- Hvis det stadig er tilfældet, når vi skal mødes igen i november, vil vi også være fortaler for at forlænge ordningen, skriver administrerende direktør Jacob Holbraad i et skriftligt svar til A4 Arbejdsliv.

Lizette Riisgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), siger ligeledes til A4 Arbejdsliv, at hun er åben for "alle gode forslag, der sikrer danske arbejdspladser".

Det samme gælder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Nu træder ordningen i kraft, men ingen ved, hvordan situationen vil udvikle sig i det næste stykke tid.

- Derfor er vi også enige om at mødes allerede i starten af november og drøfte en eventuel forlængelse, skriver ministeren i et mailsvar til A4 Arbejdsliv.

/ritzau/