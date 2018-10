Omkring en million danskere kan ikke få udbetalt pensionsopsparing ved livstruende sygdom.

København. De to organisationer CO-industri og Dansk Industri (DI) har i årevis afvist alvorligt syge adgang til deres pensionsopsparinger.

Siden år 2000 har dødeligt syge ellers haft lov til at få pensionen uden at skulle betale ekstra afgift, som ellers er normalen, når pengene bliver hævet før tid.

Det skriver Jyllands-Posten.

Trods reglen på området har de store overenskomstbestemte arbejdsmarkedspensionsordninger hidtil konsekvent afvist deres medlemmer.

Dermed må pensionsselskaber med firmaordninger, der har ansatte både inden for og uden for CO-industri og DI's overenskomst, sige nej til de overenskomstdækkede, mens andre ansatte kan få deres penge ud.

Hos HK/Privat, der er et af forbundene under CO-Industri, siger politisk økonomisk sekretær Morten Skov, at det er ærgerligt, at alvorligt syge ikke kan få pengene ud.

- Folk kan have mange grunde til at ønske pensionen udbetalt, men vi vil ikke generelt åbne for et stormløb. Derved ville vi åbne for adgang til at tage udlæg i folks pension, siger Morten Skov til Jyllands-Posten.

En af de ramte er 44-årige Tenna Strandberg, der er dødeligt syg af kræft.

Hun har to gange fået afvist at få udbetalt sin pension, men efter at Jyllands-Posten gik ind i sagen, har hun fået sine penge.

DI og CO-industri har efterfølgende aftalt, at de sætter sig sammen og kigger på reglerne på området.

En rundspørge viser ifølge Jyllands-Posten, at 1,1-1,4 millioner opsparere med kapitalpension, aldersopsparing eller anden opsparing ikke kan hæve pensionerne ved livstruende sygdom. En del har flere konti og går igen flere gange.

Opsparere i Industriens Pension, Pensiondanmark, Sampension, PKA og LP Pension kan ikke få deres penge ud før tid, selv om de er alvorligt syge.

Det samme gælder for ansatte under CO-industris overenskomst i andre pensionsselskaber.

/ritzau/