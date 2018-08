Alle mennesker har brug for en pause, lyder det fra fagfolk, som vil give sommerferien tilbage til flygtninge.

København. Det har ingen effekt og er ren symbolpolitik, når flygtninge de sidste to år ikke har haft ret til at holde sommerferie. Derfor bør denne ret blive genindført.

Sådan lyder meldingen fra en række fagfolk, som i hverdagen arbejder med og har kontakten til flygtninge i kommunernes integrationsprogrammer.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det er en fuldstændig tåbelig idé, at flygtninge ikke må holde ferie. For det bringer dem ikke tættere på at lære dansk eller komme i arbejde.

Det mener Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet, som organiserer lærerne på landets sprogskoler.

- Vi har jo indrettet os med at holde sommerferie, fordi vi har brug for at lade batterierne op og blive klar til en ny sæson. Det gælder alle mennesker. Også flygtninge, siger hun til Ritzau.

- De burde også have ret til ferie, synes jeg. Ellers kan man køre sur i undervisningen, og vi kan ikke se en positiv virkning af, at de ikke har sommerferie, siger hun.

Flygtninge har tidligere haft ret til at holde ferie ligesom kontanthjælpsmodtagere. Men i sommeren 2015 indførte regeringen integrationsydelsen.

Her fremgik det, at flygtninge ikke længere er berettigede til ferie, men derimod skal være i gang med sprogskole og virksomhedsaktivering året rundt.

Hos Dansk Socialrådgiverforening og Bupl, som repræsenterer landets pædagoger, er man helt enig i, at flygtninge bør have mulighed for at holde ferie. Det skriver avisen.

Elisa Bergmann, som er formand for Bupl, peger på, at mange flygtninge har børn, og at de bliver taberne, når forældrene ikke kan holde fri.

For almindeligvis opfordres forældre til at give deres børn ferie fra institutionerne i tre uger. Flygtningenes børn skal afsted hele sommeren og kan ikke tale med om ferieoplevelser, når de andre børn kommer tilbage.

/ritzau/