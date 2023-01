Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fem af landets mest magtfulde fagforeningsformænd langer nu hårdt ud efter regeringen.

I et debatindlæg i Politiken fredag kalder de fem formænd SVM-regeringens forslag om at sløjfe en helligdag »for et eklatant angreb på den danske model.«

Regeringerens plan om at afskaffe store bededag er »helt uhørt« og »en bombe lige ned i de sværeste overenskomstforhandlinger i mange år«, lyder det i indlægget.

Det er skrevet af Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Claus Jensen fra Dansk Metal, Henning Overgaard fra 3F, Anja C. Jensen fra HK Danmark og Mona Striib, der er forbundsformand for FOA.

De fem fagbosser opfordrer derfror regeringen til at trække forslaget hurtigst muligt og stoppe med det, de beskriver som et angreb på den danske model.

Regeringen har argumenteret for afskaffelsen af store bededag som hellidag med at det er nødvendigt for at skaffe finansiering til en fremrykning af større investeringer i det danske forsvar.

Den argumentation giver de fem mildest talt ikke meget for.

»Lønmodtagerne har gennemskuet, at regeringens kobling til investeringer i forsvaret er falsk. Ja, det virker faktisk så påtaget, at det er svært at tage seriøst,« lyder det i indlægget.

Lizette Risgaard vil derudover have regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger om afskaffelse af store bededag.

Det skriver hun i en kronik på netmediet Altinget.

»Som vi ser det, er regeringens forslag om at afskaffe en helligdag altså et historisk uhørt indgreb i overenskomsterne. Vi vil fortsat anbefale regeringen at inddrage lønmodtagerne og indkalde til trepartsforhandlinger – i respekt for den danske model,« skriver Risgaard, som fortsætter:

»Vi er meget chokerede og oprørte over, at regeringen helt ensidigt og endda uden at have konsulteret arbejdsmarkedets parter pludselig vælger at bryde med den del af den danske model, og i stedet vil regulere løn- og arbejdstid via lovgivning.«

Opdateres...