Den tidligere formand for 3F Per Christensen er blevet en træls hovedpine for klimaminister Dan Jørgensen.

I 2019 udpegede Dan Jørgensen netop Per Christensen til bestyrelsen for det såkaldte EUDP, hvor der hvert år uddeles mange hundrede millioner kroner til diverse grønne projekter.

Nu fanger bordet, da Per Christensen ikke kan afskediges igen. Heller ikke, selvom Dan Jørgensen skulle have ønske om det, eller at Per Christensen har måttet forlade de fleste andre bestyrelser, som han sad i, inden afsløringen om hans dobbeltliv kom frem i B.T.

Per Christensen sidder til september 2023, hvis ikke han selv går af.

Tidligere forbundsformand for 3F Per Christensen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Tidligere forbundsformand for 3F Per Christensen. Foto: Niels Christian Vilmann

Det bekræfter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet over for B.T., som henholder sig til den særlige lov for EUDP.

»På grund af uafhængigheden (EUDPs uafhængighed) kan ministeren ikke omgøre bestyrelsens beslutninger og kan ikke afsætte de udpegede medlemmer inden for deres funktionsperiode,« citerer ministeriet fra forarbejderne til EUDP-loven og fortsætter:

»Det fremgår således klart af forarbejderne til EUDP-loven, at ministeren ikke kan afskedige et medlem inden for dets funktionsperiode,« oplyser ministeriet.

Per Christensen forlod sin stilling som formand for 3F fire dage efter, at det kom frem, at han gennem flere år og over to omgange havde levet et spektakulært dobbeltliv. Gennem adskillige år havde Per Christensen levet med to faste partnere, to sæt bonusbørn, to omgangskredse, to steder, han sov om natten, og hvad der ellers hører til i et normalt parforhold.

I den forbindelse havde han udnyttet sin position som formand i 3F til at skaffe sig adgang til en lejlighed, som blev udlejet primært til »værdigt trængende chauffører« gennem en fond, hvor mindst fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen var fremtrædende medlemmer af 3F.

Lejligheden tjente til at overbevise en af kvinderne om, at Per Christensen ikke havde andre partnere.

En anden kvinde oplevede, at 3Fs advokat og Per Christensens nære ven ringede til hende. Det oplevede hun som et forsøg på at stoppe hende i at fortælle sin historie til medierne.

Per Christensen har desuden bagtalt netop klimaminister Dan Jørgensen på falsk baggrund. Per Christensen var taget på ferie til Norge med den ene af sine faste partnere, men fortalte sin anden partner – som han var gift med – at han var på klimakonference i Norge.

Klimaminister Dan Jørgensen udnævnte i 2019 Per Christensen til bestyrelsen i EUDP. Nu kan han ikke komme af med ham igen. Foto: Philip Davali Vis mere Klimaminister Dan Jørgensen udnævnte i 2019 Per Christensen til bestyrelsen i EUDP. Nu kan han ikke komme af med ham igen. Foto: Philip Davali

Per Christensen løj om, at klimaminister Dan Jørgensen var med på konferencen, som altså slet ikke fandt sted. Ved en 80-års fødselsdag med sin kones familie fortæller han ifølge adskillige kilder levende om, at Dan Jørgensen fløj til klimakonference frem for at sejle eller køre og dermed lægge klimaet mindre til last.

Det var en helt falsk historie, da Dan Jørgensen slet ikke var i Norge, og der slet ikke var nogen klimakonference.

»Det står i forarbejdet til loven, at ministeren ikke kan tilbagekalde en udnævnelse. Så ministeren kan ikke smide ham ud. Man kan kun bede ham om at gå, men ikke tvinge ham,« siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring og offentlig ledelse ved Aalborg Universitet.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, er enig i vurderingen.

Per Christensen selv er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.