I regeringsgrundlaget er en ambition om at etablere en permanent trepartsinstitution skrevet ind.

Det er en stor ambition for regeringen at etablere en permanent trepartsinstitution, men det ønske har man ikke hos fagbevægelse og arbejdsgivere.

Det skriver TV 2, som har talt med formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Morten Skov Christiansen om sagen, hvor han afviser idéen:

- I forhold til regeringens ønske om en permanent trepartsinstitution så har både vi og DA (Dansk Arbejdsgiverforening, red.) den position, at det nuværende trepartssamarbejde er velfungerende, og det vil vi gerne fortsætte med, siger han til TV 2.

Dansk Arbejdsgiverforening er af samme holdning, siger direktør Jacob Haalbraad til TV 2.

Ifølge TV 2 arbejdede FH indtil for få måneder siden for en etablering af den permanente trepart, fremgår det af et oplæg fra et forretningsmøde som TV 2 har set.

Siden da har FH altså skiftet mening.

I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil tage initiativ til en permanent trepartsinstitution, der skal "fremme et kontinuerligt samarbejde mellem regering og arbejdsmarkedets part".

Altså en fast trepartsinstitution med møder mellem regering, arbejdsgivere og arbejdstagere, hvor problemer og løsninger på arbejdsmarkedet kan drøftes.

Her skal der løbende følges op på reformer og omstillinger, står der.

Statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) fulgte op med en kronik i Politiken i april sidste år.

Her lød det, at den permanente trepart er nødvendig for at løse problemer som eksempelvis mangel på arbejdskraft efterfulgt af en invitation til drøftelser om, hvordan den permanente trepartsinstitution kunne se ud.

Dengang var tonen hos fagbevægelsen en anden. 3F's forbundsformand Henning Overgaard kvitterede ovenpå regeringskronikken i Politiken i selvsamme avis for invitationen.

- Vi har historisk været med til at løfte et kæmpe ansvar sammen med arbejdsgivere og politikere. Det er vi klar på igen, sagde han til Politiken.

/ritzau/