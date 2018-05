Færre ikkevestlige indvandrere skal leve af kontanthjælp, mener beskæftigelsesministeren i spørgetiden.

København. Selv om ikkevestlige indvandrere udgør 90 procent af par, som begge lever af kontanthjælp, går det den rigtige vej.

Det oplyser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i Folketingets spørgetime til Carsten Kudsk (DF).

- Lad mig starte med en god nyhed. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet markant det seneste år, siger ministeren.

- Nye tal viser, at tendensen også gør sig gældende for ægtepar i kontanthjælpssystemet. Her har knap 90 procent af ægtepar ikkevestlig baggrund. Antallet af ægtepar i systemet er faldet med 1700 fra april 2016 til september 2017.

For nogle par beskæres kontanthjælpen af 225-timers reglen.

- Blandt 8800 par, som begge modtog kontanthjælp i april 2016, tæller godt halvdelen ikke længere med som ægtepar i kontanthjælpssystemet, når vi gør det op i september 2017, siger ministeren.

Blandt par, hvor den ene part har forladt kontanthjælpen, er 36 procent gået til job eller uddannelse. Det samme gælder 44 procent af par, hvor mand og hustru har forladt kontanthjælpen.

- Det er godt. Ikke mindst for børnene, fordi det er rigtig vigtigt, at børnenes forældre har et arbejde, siger Troels Lund Poulsen.

Men alt for mange ikkevestlige indvandrere får kontanthjælp, mener han.

